El actor Josh Hutcherson -de 31 años de eda- hace realidad Five Nights at Freddy’s 2, la secuela con mucho más terror.

Luego del éxito que tuvo Five Nights at Freddy’s, convirtiéndose en la cinta con más recaudación de Blumhouse, todo parece indicar que habrá una segunda parte.

La adaptación del famoso videojuego de Scott Cawthon, de 45 años de edad, dejó satisfecho al fandom, por lo que ya pueden esperar una secuela próximamente.

Así lo dejo ver Josh Hutcherson, actor de 31 años de edad, quién ya habló de Five Nights at Freddy’s 2, emocionando a más de uno.

Five Nights at Freddy's (Blumhouse)

Five Nights at Freddy’s 2 está en desarrollo, confirma Josh Hutcherson

El medio Variety reporta que Josh Hutcherson, Mike Schimdt en Five Nights at Freddy’s, habló sobre la secuela taquillera película de terror.

Confirmó que Five Nights at Freddy’s 2 está en desarrollo, dejando en claro que hay intenciones de poner en marcha su producción lo más rápido posible.

Todo esto después de que se diera a conocer que Ryan Turek, vicepresidente de Blumhouse, revelara que estaban a la espera de luz verde para Five Nights at Freddy’s 2.

De igual manera, Josh Hutcherson dejó ver sus ansias de volver al set de filmación para hacer Five Nights at Freddy’s 2.

Y declaró lo que sintió al ver que la primer película Five Nights at Freddy’s fuera bien recibida por las audiencias, aunque lo sorprendió el éxito que obtuvieron.

Esperábamos que conectara con el público. Pero no creo que nadie, ni siquiera de nuestro lado, esperara que realmente conectara como lo hizo. Me muero por volver al set. Emma Tammi, nuestra directora, estuvo fantástica y fue un mundo muy divertido en el que jugar. Estoy emocionado de ver qué harán a continuación Josh Hutcherson, actor de Five Nights at Freddy’s

¿Cuándo se estrenaría Five Nights at Freddy’s 2?

De momento, no se tiene una fecha tentativa de estreno para la película Five Nights at Freddy’s 2, ya que el proyecto apenas comienza a cocinarse.

Pese a esto, lo más probable es que Five Nights at Freddy’s 2 podría verse en salas de cine en algún punto del 2025.

Asimismo, no se sabe la trama qué tendría una segunda entrega de Five Nights at Freddy’s.

Lo cierto es que una secuela de terror de Five Nights at Freddy’s podría tener el retorno gran parte del elenco que vimos en la primera cinta.

Además de que se ahondaría en la historia de algunos personajes y villanos que aparecieron en Five Nights at Freddy’s.