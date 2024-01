Five Nights at Freddy’s se convirtió en uno de los videojuegos más populares del momento; y ahora se ha revelado que es posible jugarlo en TikTok.

Desde antes del estreno de la película de Five Nights at Freddy’s, la saga de videojuegos ya era popular entre su nicho.

No obstante, con la llegada de la película de Five Nights at Freddy’s en live action, su popularidad volvió a desatarse.

Y ahora se ha revelado que Five Nights at Freddy’s es posible jugarlo a través de TikTok, pero ¿cómo?

Así puedes jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok

Varios usuarios en TikTok han reportado que ahora, Five Nights at Freddy’s es posible jugarlo a través de la plataforma de videos.

Y no es que TikTok sea un motor que soporte los videojuegos de Five Nights at Freddy’s como tal, sino que a través de filtros ahora es posible jugarlo.

Es decir que gracias a un filtro, es posible jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok y por su puesto que los usuarios y la comunidad están sorprendidos.

Si bien hay algunas fallas técnicas que con una consola de videojuegos o con una computadora no pasarían, quienes ya pudieron jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok aseguran que no está nada mal.

Por lo que para poder jugar Five Nights at Freddy’s deberás: Abrir la aplicación de TikTok en tu celular Buscar Five Nights at Freddy’s en el buscador de filtros TikTok Dar clic en el filtro de Five Nights at Freddy’s Jugar el videojuego de Five Nights at Freddy’s

Después de Five Nights at Freddy’s, ya piden un filtro de Doom para jugarlo en TikTok

Luego de que varios usuarios se dieran cuenta de que en TikTok es posible jugar los juegos de Five Nights at Freddy’s, ahora piden que se realice uno de Doom .

Pues fue a través de filtros creados exclusivamente para TikTok, que los usuarios se dieron cuenta que es posible jugar Five Nights at Freddy’s en la plataforma de videos.

Por lo que ya muchos usuarios que ya jugaron Five Nights at Freddy’s, ahora piden que se realice un filtro para poder jugar Doom.

De momento, los desarrolladores de los juegos y franquicia de Five Nights at Freddy’s, no se han pronunciado al respecto sobre el filtro de TikTok.

Pero de momento, los usuarios recomiendan jugar Five Nights at Freddy’s en TikTok antes de que desaparezca o sea baneado de la plataforma.