¿Five Nights at Freddy’s en Vualá? Las cuentas oficiales han dado pistas de la nueva colección, pero todo indica que a los fans no les gustó.

Después de traer figuras como Pokémon o Funky Punki, Vualá ha dado a conocer la nueva colección que se podrán encontrar en sus empaques.

Al principio se especulaba que Five Nights at Freddy’s sería el gran protagonista de la nueva colección de Vualá e incluso Sonic ante sus exitosas películas.

Sin embargo, Vualá ha dado a conocer después de tanto misterio, si es que Five Nights at Freddy’s será o no el protagonista de su nueva colección.

Esta es la nueva colección de Vualá, y no, no es Five Nights at Freddy’s

Aunque muchos de los seguidores de Vualá esperaban con ansias la nueva colección de Five Nights at Freddy’s, todo parece indicar que esta vez no será la protagonista.

Pues muchos usuarios esperaban que figuras de Five Nights at Freddy’s vinieran en los empaques de Vualá, especialmente tras el éxito que se ha convertido con su película.

Pero tal y como publicó Vualá en sus redes sociales oficiales, Five Nights at Freddy’s no será el protagonista sino que la colección se compondrá por los personajes de Angry Birds.

La revelación de que Five Nights at Freddy’s no será quien esté en la nueva colección de Vualá, ha dejado decepcionados a varios usuarios.

Pues muchos ya se hacían con figuras de Five Nights at Freddy’s, y es que tal y como dicen, los Angry Birds ya no jalan al mismo público.

¿Cuándo sale la colección de Vualá?

Pese a que no a todos los usuarios gustó que la colección de Vualá no fuera de Five Nights at Freddy’s, sino de Angry Birds, hay quienes aún así mantienen el interés.

Aunque de momento y tras el reciente anuncio de Vualá sobre su colección de Angry Birds y no de Five Nights at Freddy’s, no han dado más detalles al respecto.

Pero pesé a que revelaron que Angry Birds será el protagonista de sus bolsitas, muchos ya han revelado su molestia porque Vualá no lanzó la colección de Five Nights at Freddy’s.