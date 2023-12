Ahora que vienen las vacaciones de fin de años, una actividad interesante para niños, niñas o la familia en general, sería colorear dibujos de Five Nights at Freddy’s.

Es por ello que aquí te damos 6 dibujos de Five Nights at Freddy’s para que puedas pasar un rato en familia.

Estas plantillas son variadas, tenemos a Freddy Fazbear en solitario, todo el grupo de animatrónicos, así como algunas versiones más “adorables”.

Estos son los 6 dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear:

Freddy en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear Animatrónicos en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear Personajes chibi en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear Concierto en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear Personajes anime en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear Fiesta en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Freddy en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

No podías empezar con otro que no fuera Freddy en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear.

Aquí sólo tenemos al oso de la franquicia de frente, aunque en su versión “maligna, sosteniendo su tradicional micrófono.

Freddy en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear (Pinterest)

Animatrónicos en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Ahora que si quieres un poco más, los animatrónicos en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear son para ti.

Aquí ya tienes a todos personajes del juego original (además de un curioso cameo), lo que te dan un mayor rango para pasar un buen tiempo coloreando a cada uno.

Animatrónicos en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear (Pinterest)

Personajes chibi en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Si nos ponemos tiernos, tenemos a los personajes chibi en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear.

De nueva cuenta están los protagonistas originales, aunque en una versión más adorable, por decirlo así.

Personajes chibi en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear (Pinterest)

Concierto en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Otra opción puede ser el concierto en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear.

Recordemos que Freddy y compañía tenían un espectáculo musical; por ello aquí los podemos ver en plena presentación para los niños.

Concierto en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear (Pinterest)

Personajes anime en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Esta versión no podía faltar, nos referimos a los personajes anime en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear.

Como su nombre lo indica, aquí los vemos con un estilo artístico de corte más japonés; además de que es la única plantilla que tenemos con Steven.

Personajes anime en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear (Pinterest)

Fiesta en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear

Para terminar está la fiesta en los dibujos de Five Nights at Freddy’s para colorear.

Aquí los animatrónicos están celebrando al lado de lo que parecen sus versiones infantiles, podemos ver cómo comen pizza muy felices.