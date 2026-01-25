El reinado de Avatar: Fuego y Ceniza llegó a su fin en la taquilla con el estreno de Sin Piedad de Chris Pratt, que se llevó el primer lugar esta semana.

Por su parte, Terror en Silent Hill quedó muy abajo en las expectativas, a pesar de ser el estreno fuerte de la semana.

Chris Pratt y Sin Piedad lideran la taquilla esta semana

Si bien no se esperaba mucho de Chris Pratt y Sin Piedad en la taquilla, sus 22.7 millones de dólares fueron suficientes para derrotar a Avatar: Fuego y Ceniza, que esta semana solo ingresó 7 millones de dólares (393 millones de pesos).

Aún así, es una victoria un tanto agridulce para Chris Pratt y Sin Piedad, pues la película tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares (mil millones de pesos), lo que significa que es otro fracaso de Sony a la lista de este naciente 2026.

Sin Piedad (Amazon)

Para ser un éxito, la película necesita 180 millones de dólares (3.1 mil millones de pesos) en taquilla. Algo que no parece probable si tomamos en cuenta que poco a poco comienza a llegar la competencia del verano.

Cumbres Borrascosas de Warner Bros. que estrenará la segunda semana de febrero, es la primera película importante de este año.

Avatar: Fuego y Ceniza se estancó en taquilla con la llegada de Chris Pratt y Sin Piedad

Avatar: Fuego y Ceniza no llegará a los estándares de las otras entregas, pues el estreno de Sin Piedad de Chris Pratt hizo que la película se estancara en 22 mil millones de pesos.

Se esperaba que por lo menos Avatar: Fuego y Ceniza llegara a los 34 mil millones de pesos; no obstante viendo la tendencia actual de la película, luce poco probable que siquiera roce esa cifra.

Esto pondría un poco en cuestión la continuidad de la saga; aunque la película ya es rentable desde hace varias semanas, su caída es de prácticamente 17 mil millones de pesos.

De hecho, el mismo James Cameron ha declarado que si quiere continuar con las otras dos películas planeadas debe encontrar la manera de que estas sean más baratas.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Terror en Silent Hill no puede hacer nada ante Sin Piedad y Chris Pratt

El estreno de la semana fue la nueva entrega de Terror en Silent Hill, la cual se estrelló con el estreno de Sin Piedad de Chris Pratt, pues apenas logró 52 millones de pesos en taquilla.

Lo cual es preocupante, pues la nueva película de Terror en Silent Hill costó 398 millones de pesos . Aunque no es un gran presupuesto, se ve poco probable que recupere su inversión.

Necesitaría alrededor de los 1.2 mil millones de pesos para ser un éxito comercial, algo que no logrará en ningún sentido en las próximas semanas.

Pues la película ha sido un desastre en las críticas de los medios especializados, así como del público y fans del juego original, que la consideran la peor de la saga.