Con las nominadas a los Premios Emmy 2025 reveladas, algunas personas preguntan sobre su calificación en Rotten Tomatoes.

Pues consideran que la calificación en Rotten Tomatoes indica si merecen o no, estar nominadas a los Premios Emmy 2025. Aquí te damos toda la información.

Toma en cuenta que solo representa la calificación que le dio la crítica a las series, no representa el gusto por parte del público en general, que puede ser opuesto a la prensa.

Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy 2025

Estas son las nominadas a Mejor Serie Dramática en los Premios Emmy 2025 y su calificación en Rotten Tomatoes:

Andor - 97% en Rotten Tomatoes

The Diplomat - 47% en Rotten Tomatoes

The Last of Us - 91% en Rotten Tomatoes

Paradise - 87% en Rotten Tomatoes

The Pitt - 95% en Rotten Tomatoes

Severance - 94% en Rotten Tomatoes

Slow Horses - 100% en Rotten Tomatoes

The White Lotus - 86% en Rotten Tomatoes

La gran favorita es Severance, a pesar del 100% de Slow Horses. Destaca el 47% de The Diplomat.

Severance (Apple TV+)

Mejor Serie de Comedia en los Premios Emmy 2025

Estas son las nominadas a Mejor Serie de Comedia en los Premios Emmy 2025 y su calificación en Rotten Tomatoes:

Abbott Elementary - 100% en Rotten Tomatoes

The Bear - 85% en Rotten Tomatoes

Hacks - 98% en Rotten Tomatoes

Nobody Wants This - 95% en Rotten Tomatoes

Only Murders in the Building - 93% en Rotten Tomatoes

Shrinking - 97% en Rotten Tomatoes

The Studio - 93% en Rotten Tomatoes

What We Do in the Shadows - 92% en Rotten Tomatoes

La gran favorita es The Bear, a pesar de la polémica porque no es serie cómica; aunque Abbott Elementary luce fuerte con su 100%.

The Bear, serie de televisión (FX )

Mejor Serie Limitada en los Premios Emmy 2025

Estas son las nominadas a Mejor Serie Limitada en los Premios Emmy 2025 y su calificación en Rotten Tomatoes:

Adolescence - 98% en Rotten Tomatoes

Black Mirror - 86% en Rotten Tomatoes

Dying for Sex - 98% en Rotten Tomatoes

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story - 45% en Rotten Tomatoes

The Penguin - 95% en Rotten Tomatoes

The Penguin parece que no tendrá problemas a pesar del 98% de Adolescence y Dying for Sex.

El Pingüino (Warner Bros. Discovery)

Cuando ver la edición 77° de los Premios Emmy 2025:

Cuándo: Domingo 14 de septiembre

Horario: 18:00 horas del centro de México

Dónde: Peacock Theatre de Los Ángeles, California en Estados Unidos

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se podrá ver desde México por las plataformas de:

Con información de Rotten Tomatoes.