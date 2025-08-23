Good Boy, la película de terror del perrito, sigue dando de qué hablar, aunque ahora es un caso un tanto curioso, pues acusan de nepotismo al director.

Esto porque el perrito protagonista de Good Boy, Indy, se trata de la mascota del director Ben Leonberg, siendo su primer papel en pantalla.

Indy, el perro actor de Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

Good Boy es acusada de nepotismo por culpa de Indy

En una entrevista reciente, Ben Leonberg, director de Good Boy, mencionó que eligió a su propio perro, Indy, para el papel en la película.

Sin embargo, esto no cayó bien en mucha gente, quien se decepcionó un poco de Good Boy, pues es un caso de nepotismo absoluto en el mundo del cine.

En redes sociales señalaron que con esto el director se ahorró el contratar a un perro actor y su entrenador, así se queda con ese dinero y las regalías de la imagen del animal.

Al mismo tiempo que señalan a Indy de inaugurar una nueva clase de nepotismo, pues él es un “nepopet”, que le quitó oportunidades a otros perritos actores.

Incluso llegan a comparar este caso con lo que ha hecho James Gunn en sus películas, donde casi siempre mete a su esposa, hermano y amigos en papeles importantes.

Indy, el perro actor de Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

¿Por qué eligieron a Indy para el protagónico de Good Boy?

Aunque sea acusado de nepotismo, el director Ben Leonberg tiene una buena razón para tener a su perro Indy en Good Boy.

En esa misma entrevista menciona que a Indy le encantó “actuar” en Good Boy desde el primer momento, sintiéndose muy cómodo con todo lo que pasaba.

Es por ello que pensó que el perrito era el mejor para el personaje, además de que al ser su mascota, se mostró muy accesible todo el tiempo, pues adora a su dueño.

No solo eso, considera que para nunca haber actuado en su vida, Indy es muy metódico en todo lo que hace, de ahí que terminara actuando con él en gran parte de la grabación.

Indy con su doble Findy en Good Boy. (@goodboy.film / Instagram)

Con información de X.