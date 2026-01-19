Luego de la confirmación de Eugenio Derbez para Shrek 5, donde volverá a interpretar al “Burro”, muchos fans cuestionaron si Alfonso Obregón también regresaría.

Para disipar cualquier duda por el anuncio de Eugenio Derbez, el mismo Alfonso Obregón publicó un video en redes sociales sobre sus tres condiciones para volver al mundo del doblaje en Shrek 5.

Las condiciones de Alfonso Obregón para estar en Shrek 5

En su video, Alfonso Obregón dejó en claro que tiene tres condiciones para regresar en Shrek 5:

Aparecer en los créditos iniciales Dirigir el doblaje de la película Llegar a un acuerdo económico

Si no se pueden cumplir esas condiciones, Alfonso Obregón no regresará en Shrek 5 bajo ningún concepto, pues considera que sería algo injusto para su persona.

Además, señala que aprecia mucho a los fans que lo están apoyando; pero que si no lo llaman para la película, él no tienen ningún problema.

En ocasiones anteriores ha señalado que él ya es Shrek, debido a su participación en todos los proyectos anteriores y no le hace falta reiterar al personaje.

Alfonso Obregón ha mantenido esta postura desde que se anunció Shrek 5

Las condiciones de Alfonso Obregón sobre Shrek 5 no son nuevas, las ha declarado desde que se anunció y los fans preguntaron por las voces en español.

Tal y como lo mencionó Eugenio Derbez en su momento, Alfonso Obregón señaló que han cambiado a muchas personas dentro de Universal y Dreamworks.

Los nuevos responsables del estudio no saben cómo se maneja la franquicia en México y América Latina; por ello, ambos actores han puesto sus condiciones para regresar.

Ya que han señalado que si van a participar, lo quieren hacer con un producto de calidad, así que ellos deben de tener el control del mismo.

Tal y como sucedió en las películas originales, donde Eugenio Derbez y Gus Rodríguez adaptaron el guion, sumado al trabajo de Alfonso Obregón y Dulce Guerrero, voz de Fiona.