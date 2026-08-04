El caso de Lizzie Borden ha inspirado libros, documentales películas y series. En 2026, Netflix anunció Monster: The Lizzie Borden Story.

Aunque fue absuelta por un jurado, el crimen nunca se resolvió y más de un siglo después continúa siendo uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos debido al misterio que rodea los homicidios de Andrew y Abby Borden.

¿Quién fue Lizzie Borden?

Lizzie Andrew Borden nació en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos.

Fue hija del empresario Andrew Jackson Borden y de Sarah Anthony Morse Borden. Tras la muerte de su madre cuando era niña, su padre contrajo matrimonio con Abby Durfee Gray, quien se convirtió en su madrastra.

Fotografía de Lizzie Borden tomada durante la época de su juicio (Library of Congress)

Durante gran parte de su vida llevó una existencia tranquila. Participaba en actividades religiosas, obras benéficas y pertenecía a diversas organizaciones de la iglesia metodista.

Fue así hasta que el asesinato de su padre y su madrastra la colocó en el centro de uno de los procesos judiciales más mediáticos del siglo XIX.

¿Cuántos años tenía Lizzie Borden?

Lizzie Borden nació el 19 de julio de 1860 y falleció el 1 de junio de 1927, por lo que murió a los 66 años.

De acuerdo con registros históricos, murió a causa de una neumonía, derivada de complicaciones relacionadas con una enfermedad de la vesícula biliar.

Su hermana Emma falleció apenas unos días después.

¿Quién fue el esposo de Lizzie Borden?

Lizzie Borden nunca se casó.

Tampoco existen registros de que haya mantenido una relación sentimental pública o que hubiera contraído matrimonio después del juicio que la hizo famosa.

¿Qué signo zodiacal era Lizzie Borden?

Al haber nacido el 19 de julio, Lizzie Borden era del signo Cáncer.

¿Qué estudió Lizzie Borden?

No existen registros de que Lizzie Borden cursara estudios universitarios.

Como era habitual para mujeres de su época y posición social, recibió educación básica y participó activamente en la escuela dominical y en actividades religiosas de la iglesia metodista.

¿En qué trabajó Lizzie Borden?

Lizzie Borden no desarrolló una profesión conocida.

Gracias a la fortuna de su padre vivió sin necesidad de desempeñar un trabajo remunerado.

Después de ser absuelta, utilizó parte de la herencia familiar para adquirir una residencia en una de las zonas más exclusivas de Fall River, donde vivió durante el resto de su vida.

Lizzie Borden (Fall River Historical Society)

¿Qué ocurrió en el caso de Lizzie Borden?

El 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y su esposa Abby fueron encontrados asesinados dentro de su casa en Fall River, Massachusetts.

Abby Borden recibió alrededor de 18 o 19 golpes con un objeto cortante, mientras que Andrew Borden sufrió aproximadamente 11 heridas similares cuando descansaba en una sala de la vivienda.

Lizzie Borden aseguró haber descubierto el cuerpo de su padre al regresar a la casa y sostuvo que desconocía lo ocurrido con su madrastra.

Sin embargo, las inconsistencias en sus declaraciones y otros indicios llevaron a las autoridades a detenerla y acusarla de ambos homicidios.

Fachada de la casa de los Borden en Fall River, donde ocurrieron los asesinatos (Library of Congress)

Durante el juicio, celebrado en 1893, la fiscalía presentó pruebas circunstanciales, entre ellas el intento de comprar ácido prúsico días antes de los asesinatos y la quema de un vestido que, según la defensa, estaba manchado de pintura.

No obstante, el tribunal también desestimó varias pruebas por considerarlas inadmisibles y la investigación se vio afectada por las limitadas técnicas forenses de la época.

Tras poco más de una hora de deliberación, el jurado declaró inocente a Lizzie Borden por falta de pruebas concluyentes.

Hasta la actualidad, el doble homicidio permanece oficialmente sin resolver. El caso sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia criminal de Estados Unidos.

Aunque numerosos historiadores, criminólogos y escritores han propuesto distintas teorías sobre la autoría del crimen, ninguna ha podido demostrarse de manera definitiva.