Faisy, presentador de Me Caigo de Rosa, anunció el final de su etapa en radio con su salida de Los 40.

Omar Pérez Reyes estuvo trabajando en la cadena de radio durante los últimos 15 años en programas como El Tlacuache y ¡Ya párate!

¿Quién es Faisy?

Omar Pérez Reyes es un presentador, locutor de radio, cantante y actor originario de León, Guanajuato.

Durante la década de los 90 Faisy inició el grupo Perfiles, lanzando un disco homónimo en 1999.

Faisy (@faisirrito / )

La carrera musical de Faisy continuó hasta el 2002, año en el que la banda cambió de nombre a Crush, lanzando un segundo disco.

El salo a la televisión lo dio en 2004 al participar en La heredera y Las Juanas, telenovelas producidas por TV Azteca.

De aquí en adelante la carrera de Faisy se desarrolló principalmente en la televisión, siendo Me Caigo de Risa uno de sus proyectos más destacados.

Omar Pérez Reyes ha estado al frente del programa desde el 2014, es decir durante 11 temporadas.

¿Cuántos años tiene Faisy?

Faisy nació el 19 de septiembre de 1979; en la actualidad Omar Pérez Reyes tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Faisy?

En marzo de 2022 Faisy contrajo matrimonio con la influencer Iratxe Beorlegui Olasagasti.

Iratxe Beorlegui y Faisy en la cama (@iratxe5)

¿Qué signo zodiacal es Faisy?

De acuerdo con la astrología, Faisy nació bajo el signo de Virgo.

¿Quiénes son los hijos de Faisy?

Faisy no tiene hijos. Por lo que ha revelado en múltiples entrevistas, desde que se casó con su esposa ha tratado de tener hijos con ella.

Sin embargo, ha reconocido que por más que lo han intentado no se ha podio.

<i>“Llevo tirando sin portero como 4 meses, pero no es una obsesión (...) si por mi fuera, yo me hubiera embarazado desde hace año y medio, pero no se ha dado y a lo mejor no se dará”</i> Faisy

¿Qué estudió Faisy?

Omar Pérez Reyes, Faisy, estudió Ciencia de la comunicación en Universidad Intercontinental (UIC) en la Ciudad de México.

¿En qué ha trabajado Faisy?

Ya sea como presentador o participante, Faisy ha sido parte de programas como:

Bailando por un millón

Futbol para todos

Vengache pa’ acá

All Star Driving School México

Faisy Nigths

Veo cómo cantas

Peque ño gran jurado de la cocina

Faisy anuncia su salida de Los 40 (@faisirrito / Instagram)

Faisy se despide de Los 40 después de quince años en la radio

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Faisy anunció su salida de Los 40 tras haber trabajado como locutor los últimos 15 años.

Sin dar muchos detalles al respecto, Faisy recordó cómo fue su llegada a Los 4o en el programa El Tlacuache.

A la par se dijo agradecido por los años y la experiencia, mientras que tampoco se adelantó quién sería su reemplazo en ¡Ya párate!