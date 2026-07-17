Una vez más, Warner Bros. anunció otro retraso para The Batman 2, la esperada secuela de la película de 2022, la cual ahora se estrenará en febrero de 2028.

Tras este movimiento polémico, muchos fans se preguntan el por qué del nuevo retraso de The Batman 2, que originalmente se iba a estrenar en 2026.

The Batman (DC )

¿Por qué se retraso The Batman 2?

De acuerdo con los reportes, el retraso de The Batman 2 se debió a que Matt Reeves necesita más tiempo para la etapa de post roducción de la película.

Recordemos que en teoría, The Batman 2 iniciará por fin su grabación a finales de 2026, lo cual le dejaría poco tiempo al director para completar la película con el estreno en 2027.

Así que para que todo salga bien con la obra, Warner Bros. decidió darle unos meses más a la película, que es una de las grandes apuestas de DC para los próximos años.

Habrá que ver si este es el último retraso que sufre la película o tenemos un nuevo cambio en los próximos meses, como ha sucedido en épocas recientes.

Hay que mencionar que Matt Reeves no ha hecho ninguna declaración al respecto de este nuevo retraso alrededor de su película.

First teaser for ‘THE BATMAN: PART 2’.



In theaters on February 18, 2028. pic.twitter.com/qEQ8aqNzGR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 15, 2026

Nuevo retraso de The Batman 2 podría afectar el DCU

Más allá de lo que el retraso de The Batman 2 supone al calendario de Warner Bros., este movimiento podría tener ramificaciones en el DCU de James Gunn.

Debido a que James Gunn no puede usar a Bruce Wayne en el DCU hasta que concluya la historia de Matt Reeves, que tendría otra película además de The Batman 2.

Mientras más se tarde Matt Reeves en terminar su trilogía, pasará más tiempo para ver un nuevo Batman en el cine, ya como parte del nuevo e irregular universo.

Más si se toma en cuenta que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que Robert Pattinson no será parte del DCU como el Caballero de la Noche.