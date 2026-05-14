Matt Reeves revela posible papel de Scarlett Johansson en The Batman 2

El director de cine Matt Reeves ha hecho oficial la llegada de la actriz Scarlett Johansson al elenco de The Batman 2, pero donde también ya habría revelado el posible papel que tendría.

Pues todo apunta a que Scarlett Johansson en The Batman 2 sería Gilda Dent, misma que se unirá al actor Sebastian Stan, quien interpretaría a Harvey Dent.

Haciendo que los fans del Caballero de la Noche eleven sus expectativas sobre Batman 2, cuyo estreno está previsto para octubre de 2027.

Scarlett Johansson sería Gilda Dent en The Batman 2

A través de su cuenta de X, el director de The Batman 2, Matt Reeves ha confirmado la llegada de la actriz Scarlett Johansson al elenco de la secuela de la película de Warner Bros.

Confirmación de Scarlett Johansson en The Batman 2 que se acompañó de un gif donde se puede ver a la actriz con cabello oscuro y no su peculiar cabellera rubia, por lo Matt Reeves ya habría revelado el posible papel que tendría.

Ya que los detalles del look, hacen que se crea que Scarlett Johansson sería Gilda Dent en The Batman 2, personajes importante en la historia de “El Largo Halloween”, mismo del que se dice es la trama que Matt Reeves está adaptando en la película.

Pese a esto, aún no hay alguna confirmación en la que se haga oficial el personaje de Gilda Dent para Scarlett Johansson.

¿Quién es Gilda Dent, posible papel de Scarlett Johansson en The Batman 2?

Gilda Dent, posible papel de Scarlett Johansson en The Batman 2 es nada más ni menos que la esposa de Harvey Dent o también conocida como Dos Caras.

Personaje clave para el descenso de la locura de Harvey Dent para pasar a ser Dos Caras, pues Gilda Dent tiene un declive psicológico, complejo y oscuro en el cómic “Batman: El Largo Halloween”.

Y por lo que se prevé que Scarlett Johansson como Gilda Dent tenga un papel más significativo para Batman 2, por lo que podría sorprender con una villana o mostrarnos el amor retorcido por Harvey Dent.