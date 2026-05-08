The Batman Part II volvió a encender la conversación entre los fans de DC luego de que Matt Reeves compartiera el primer vistazo oficial al nuevo Batimóvil usado en las pruebas de cámara de la esperada secuela con Robert Pattinson.

Las imágenes muestran el vehículo de Batman equipado con neumáticos para nieve y rodeado de un ambiente invernal, un detalle que rápidamente provocó especulaciones sobre la posible aparición de uno de los villanos más icónicos de dc Comics: Mr. Freeze, el cual ya especulan sería el próximo gran villano de Gotham.

¿Mr. Freeze será el villano de The Batman 2?

Luego de que el director Matt Reeves compartiera la primera foto oficial del Batimóvil que se verá para The Batman Part II, las teorías sobre quién podría ser el nuevo villano, han sonado entre los fans.

Y es que hay fans que han analizado los detalles detrás de la foto del Batimóvil, el cual puede verse a través de una cámara de filmación rodeado de un escenario con nieve, lo cual hizo que se especulara sobre la aparición de Mr. Freeze.

Matt Reeves muestra el Batimóvil para The Batman Part II con Robert Pattinson (@mattreevesla / Instagram)

La teoría tomó fuerza porque el propio Reeves acompañó la publicación con referencias al invierno y pruebas de cámara, mientras que distintos medios especializados aseguran que la secuela, The Batman Part II, tendrá una atmósfera mucho más fría y oscura que la primera película.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre la participación de Mr. Freeze en The Batman Part II, los fans consideran que el personaje encajaría perfectamente en el tono realista y detectivesco que Reeves construyó desde la primera entrega protagonizada por Robert Pattinson.

Además del regreso de Pattinson como Bruce Wayne, también volverían figuras como Andy Serkis y Colin Farrell en su papel del Pingüino, mientras la historia seguiría explorando la corrupción y reconstrucción de Gotham tras los eventos de la primera cinta.

Por ahora, The Batman Part II tiene previsto estrenarse en octubre de 2027 y ya es una de las películas de superhéroes más esperadas de los próximos años tras el recibimiento de la primera entrega.