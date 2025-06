Desde que The Batman 2 se retrasó nuevamente, ahora para 2027, hemos tenido poca información del avance de la película de James Gunn.

Al ser la cabeza de DC Films, James Gunn mencionó que The Batman 2 no ha sido cancelada; además de señalar el por qué no ha entrado en producción.

James Gunn aclara que el guion de The Batman 2 no ha sido terminado

A través de Rolling Stone, nuevamente James Gunn mencionó que la razón detrás de los pocos avances en The Batman 2 se debe a que Matt Reeves no ha terminado el guion.

Recordemos que cuando se dio el retraso de 2026 a 2027, se mencionó precisamente que Matt Reeves tenía problemas para avanzar con el guion; por ello, Warner Bros. decidió darle más tiempo.

'The Batman' ( Warner Bros. Pictures)

El mismo James Gunn señaló recientemente que Matt Reeves “es lento”, pero que la gente debe de dejarlo trabajar y tomarse su tiempo para The Batman 2.

Esto debido a los constantes reclamos en redes sociales de los pocos avances en la película.

Que al mismo tiempo generan comentarios de odio contra Matt Reeves, el propio James Gunn y otras producciones de DC.

The Batman (DC )

James Gunn no está preocupado por The Batman 2 de Matt Reeves

Fuera de sus recientes declaraciones, James Gunn ha dejado claro en ocasiones anteriores que no está preocupado por el avance de The Batman 2 de Matt Reeves.

James Gunn menciona que sabe de las capacidades de Matt Reeves, quien además es un perfeccionista.

Cuando él sienta que tiene la historia perfecta para The Batman 2, se lo hará saber a todo el mundo.

Además, está comprobado que Matt Reeves siempre entrega calidad en todas sus obras ; la muestra más clara es la reciente serie de El Pingüino, de ahí que se le tenga confianza absoluta.

También hay que mencionar que el propio Matt Reeves señaló que la tardanza en el guion de The Batman 2 se debe a problemas personales no aclarados, de ahí que los ejecutivos no lo estén presionando.

'The Batman' con Robert Pattinson (Warner Bros. Pictures )

Con información de Rolling Stone