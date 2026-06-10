Taylor Swift brilló en el estreno mundial de Toy Story 5, al cantar en vivo durante el evento celebrado desde la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, su nuevo tema titulado “I Knew It, I Knew You”.

Esta canción representa una vuelta a los orígenes country de Taylor Swift y está dedicado al personaje de la vaquera Jessie, quien adquiere un protagonismo renovado en Toy Story 5.

Taylor Swift canta en vivo en el estreno mundial de Toy Story 5 (Captura)

Taylor Swift canta en vivo en el estreno mundial de Toy Story 5

Taylor Swift conmovió a la audiencia durante el estreno mundial de Toy Story 5, al interpretar en vivo la canción inédita “I Knew It, I Knew You” que compuso para la banda sonora.

Este estreno marca una nueva era para Pixar, donde la música y la nostalgia se entrelazan para abordar el impacto de la era digital en la infancia y cómo los juguetes clásicos luchan por no quedar en el olvido.