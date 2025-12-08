The New York Times acaba de revelar quiénes son los 67 personajes más elegantes del 2025, listado que incluye un Labubu de Naomi Osaka.

Y es que para The New York Times el estilo no solo se refleja en la ropa y los accesorios también en la actitud y los gestos que cobran vida propia tal y como lo hace el brillante Labubu que Naomi Osaka llevó a uno de sus partidos.

Labubu de Naomi Osaka entre los personajes más elegantes según The New York Times

Los Labubu, muñecos que han arrasado en la cultura pop en los últimos meses, aparecen en la lista creada por el The New York Times.

Específicamente el Labubu que la tenista japonesa, Naomi Osaka, de 28 años de edad, llevó a su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Su brillante presencia atrajo miles de miradas.

Y es que el muñeco en todo su cuerpo tiene incrustaciones de pedrería de alto nivel. Luce una banda roja en la cabeza y tiene una raqueta en su mano derecha. Es la réplica de un tenista.

Naomi Osaka showed off her Labubu "Billie Jean Bling" after winning her first round of the US Open 😂🔥 pic.twitter.com/8jDOINsabC — espnW (@espnW) August 27, 2025

¿Quién creó el Labubu brillante de Naomi Osaka?

Naomi Osaka no esconde su gusto por los Labubu, por el contrario, lleva con orgullo a los muñecos a sus eventos sociales y deportivos.

En los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, que se llevaron a cabo entre agosto y septiembre de este 2025, Naomi Osaka se acompañó de un Labubu brillante creado por la artista Kerin Rose Gold.

Kerin Rose Gold crea los Labubu de Naomi Osaka (@kerinrosegold / Red Social X)

La artista, de 42 años de edad, es quien crea los Labubu personalizados y brillantes de la tenista. Cada uno requiere de 8 a 12 horas de trabajo, reveló la propia.

Los muñecos personalizados bajo la técnica “Lablingbling” pueden conseguirse a través de sus redes sociales por 495 dólares (poco más de 9 mil pesos).