Caminos del Crimen, la nueva película de Chris Hemsworth y Sony, ya está disponible en México, es por ello que aquí te diremos si tiene escenas postcréditos.

Pues al ser una película con Chris Hemsworth y otras estrellas ligadas a las grandes franquicias, muchos esperan que Caminos del Crimen tenga alguna escena extra.

Caminos del Crimen (Sony)

¿Caminos del Crimen tiene escena postcréditos?

La respuesta rápida es no. Caminos del Crimen no tiene ninguna escena postcréditos, por lo que te puedes ir una vez que se termine la historia principal.

A diferencia de otras películas, Caminos del Crimen no tiene escenas postcréditos ni ninguna cosa extra durante el final del filme, son solo los nombres de los responsables pasando uno tras otro.

Así que si tienes algo que hacer o ya quieres levantarte de tu asiento, sin ningún problema te puedes ir, pues no te perderás de nada interesante, como una clase de epílogo que cierre toda la historia.

Esto será un alivio para muchas personas, pues gran parte de la audiencia ya se está cansando que casi todas las películas tenga alguna secuencia extra tras los créditos; prefieren irse a esperar alguna sorpresa.

Caminos del Crimen (Sony)

¿Por qué Caminos del Crimen no tiene escena postcréditos?

La razón de que Caminos del Crimen no tenga escena postcréditos, se debe a la misma naturaleza de la película, pues no forma parte de una franquicia y aunque es de acción, tiene un tono más solemne.

En términos narrativos, nada justificaría que Caminos del Crimen tuviera una escena postcréditos, de ahí que ni siquiera se haya intentado meter una en la película.

Otra razón es que esta tendencia poco a poco deja de ser relevante para la audiencia y para las compañías, debido a que resultan problemáticas ya que condicionan a los filmes venideros.

Actualmente hay muchas escenas de este tipo que han acabado en nada, pues no se les da seguimiento debido a que los planes cambian o bien, agentes externos modifican la narrativa de una saga.