A través de un comunicado, Sony anunció que aumentó su participación en Peanuts, la franquicia de Snoopy, quedando ahora con el control del 80% de la misma.

Tras este movimiento por parte de Sony, los herederos de Charles M. Schulz se quedarán con una participación del 20% del trabajo del dibujante estadounidense.

Snoopy (Especial)

Sony pagó 457 millones por tomar el control de Peanuts y Snoopy

De acuerdo con el comunicado de Sony, la compañía pagó 457 mdd (8.2 mil millones de pesos) a la canadiense WildBrain por su participación en Peanuts, franquicia de Snoopy.

Lo que deja a Peanuts Holdings como una subsidiaria de Sony, gestionada por sus divisiones de Sony Music Entertainment (Japan) y Sony Pictures Entertainment.

Sin embargo, la gestión de derechos y el negocio en general de Peanuts se mantendrá bajo la dirección de Peanuts Worldwide, que pertenece a la misma Peanuts Holdings.

Aunque se esperan las correspondientes negociaciones con los organismos regulatorios, se prevé también la adquisición se consolide en poco tiempo.

El objetivo detrás de esta compra es elevar el valor de la marca gracias a la red global y el apoyo de Sony, señaló Shunsuke Muramatsu, presidente y CEO de Sony Music Entertainment (Japan).

Sony Pictures (Sony)

Sony ya era dueña de parte de Peanuts y Snoopy

Algo a señalar es que Sony, en su división de Sony Music Entertainment (Japan), ya tenía un 41% de participación en Peanuts, franquicia de Snoopy.

Siendo la accionista mayoritaria de Peanuts en el todo el mundo desde 2018, año en el que empezó la expansión de la marca y figura de Snoopy en todo el mundo.

Lo interesante del caso es que, a diferencia de otros accionistas mayoritarios de creaciones históricas, Sony estuvo trabajando de la mano con la familia de Charles M. Schulz.

Cosa que fortaleció la relación entre la empresa japonesa y los herederos de Snoopy, que habría ayudado a que la reciente adquisición se realizara de manera rápida y efectiva.

Se espera que en el futuro inmediato, Sony desarrolle nuevos productos de Peanuts, entre ello nuevas series y películas, pues la última de estas se lanzó hace 10 años.