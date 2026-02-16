Luego de un reboot desastrozo, Los Ángeles de Charlie ya preparan su regreso a cines de la mano de Sony, siendo esta la tercera versión en cine del grupo de agentes secretas.

Esta nueva versión de Los Ángeles de Charlie demuestra la confianza que tiene Sony en esta franquicia, que en su momento fue liderada por Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

Los Ángeles de Charlie (Sony)

¿Cómo será la nueva versión de Los Ángeles de Charlie?

De momento hay pocos detalles de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, solo que Pete Chiarelli será el encargado del guion.

Él es especialista en comedias de acción, por lo que se espera que Los Ángeles de Charlie tenga un tono desenfadado como las dos primeras adaptaciones a cine.

En cuanto a la dirección o el elenco, Sony no ha dado a conocer la información al respecto; aunque se querría a nuevas actrices en los papeles protagónicos.

Es decir, se tratará de un nuevo reboot de la franquicia, olvidando lo que pasó con la versión protagonizada por KrIsten Stewart, la cual fue duramente criticada y fracasó en taquilla.

Aunque se maneja que Flower Films, propiedad de Drew Barrymore, podría estar involucrada en el proyecto; por lo que podría ser una secuela al estilo de las nuevas entregas de Los Cazafantasmas.

¿Cuándo se estrenará la nueva versión de Los Ángeles de Charlie?

Dado que apenas se está escribiendo la película, falta mucho para ver la nueva versión de Los Ángeles de Charlie; incluso Sony se ha negado a hacer comentarios.

En ese sentido, pasarían por lo menos dos años antes de tener algo concreto sobre la nueva versión de Los Ángeles de Charlie.

Esto si el proyecto no se cancela sobre la marcha, algo que ya es muy común en producciones de Hollywood últimamente, más de la mano de Sony.

Así que tendremos que esperar un muy buen rato antes de conocer más del regreso del grupo de agentes secretas más queridas del cine.