La película más taquillera de la historia, Ne Zha 2 ya tiene fecha de estreno en México, esto pese a que la primera película nunca llegó acá.

Por lo que te contamos todo lo que sabemos del estreno de la película china Ne Zha 2 en cines de México.

¿Cuándo se estrena Ne Zha 2 en cines de México? Esta será la fecha para verla

Ne Zha 2 está por llegar a los cines de México, luego de que la distribuidora Supra Cinema confirmará el estreno de la película más taquillera de la historia, por lo la fecha será el próximo:

14 de septiembre 2025

Ne Zha 2 ya tiene fecha de estreno en México, aunque la primera película nunca llegó acá (Supra Cinema )

¿En qué cines se podrá ver el estreno de Ne Zha 2 en México?

Por ahora se desconoce en qué salas de cine se tendrá el estreno de la película animada de origen chino, Ne Zha 2 en México.

Se esp era que el estreno de Ne Zha 2 en México se tenga en las salas de Cinemex y Cinépolis, acá te estaremos actualizando.

Ne Zha 2 (Chengdu Coco Cartoon)

Ne Zha 2 llega a cines de México, aunque la primera película nunca llegó acá

Vaya sorpresa la que ha dado la película más taquillera de la historia Ne Zha 2 al confirmar su estreno en cines de México.

Esto luego de que en 2019 ante el estreno de su antecesora Ne Zha, esta película nunca se estrenó en cines de nuestro país.

Lo que marca la diferencia y hace que los fans de la película más taquillera de la historia ahora puedan disfrutar de Ne Zha 2 en cines.

Y pese a que la primera entrega de esta película animada no llegó a cines de México en su tiempo, si la puedes ver ya.

Pues la primera película de Ne Zh se encuentra disponible para verse a través de un muy popular servicio de streaming.

Así que si quieres ver Ne Zha antes del estreno de Ne Zha 2 en cines de México, esta película animada está disponible en la plataforma de streaming de Netflix.