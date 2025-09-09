Con el apoyo de OpenAI, la compañía Vertigo Films está realizando “Critterz” la primera película animada hecha 100% por inteligencia artificial.

El desarrollo de “Critterz” es ya un parteaguas en la industria del cine, la cual ha ido con cuidado con el uso de inteligencia artificial en sus producciones.

Critterz (OpenAI)

¿Cómo es “Critterz”? La película animada hecha con inteligencia artificial

“Critterz” nació de una idea de Chad Nelson, especialista de OpenAI, quien ideó a los personajes con la inteligencia artificial DALL-E de la compañía.

Técnicamente “Critterz” nació entre 2022 y 2023, cuando la inteligencia artificial DALL-E dio los primeros esbozos de lo que serían los protagonistas de la historia.

Tras esto Chad Nelson contacto a Vertigo Films, la cual se comprometió a completar la película junto a la empresa Native Foreing, especializada en el uso de inteligencia artificial.

Se trata de un proyecto bastante ambicioso, pues será un largometraje, el cual contará con actores de voz, además de artistas que harán los bocetos.

Esos mismos bocetos, en lugar de ser trabajados con un motor gráfico por humanos, serán procesados por generadores de imágenes y GPT-5.

No solo eso, contará con un guión bastante elaborado, el cual fue escrito por los responsables de Paddington en Perú.

El presupuesto es de 30 mdd (550 mdp), una cifra ínfima si se compara con otros filmes animados de gran importancia en la actualidad.

Critterz (OpenAI)

¿Cuándo se estrena “Critterz”?

Los responsables de “Critterz” le tiene mucha fe a su película hecha con inteligencia artificial, pues planean estrenarla en el Festival de Cannes 2026.

Si bien no hay una fecha concreta para el estreno de “Critterz”, el Festival de Cannes 2026 se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo.

Se planea que la película esté lista en 9 meses, para ser presentada en el mencionado festival; un tiempo récord para cualquier producción animada o live action actual.

Hay que aclarar que aunque esta es la intención, no es seguro que logre su estreno, pues debe de ser aceptada por los organizadores del festival.

Los cuales no parecen estar muy abiertos al uso de inteligencia artificial al 100% en filmes de cualquier género.