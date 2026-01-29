Ya salió el adelanto de la nueva serie de Darren Aronofsky hecha al 100% con IA.

El director Darren Aronofsky -de 56 años de edad- reveló algunos detalles de su serie de formato corto.

En redes sociales se lanzó el adelanto de la nueva serie de formato corto de Darren Aronofsky: “Un día como hoy… 1776”.

Junto con el avance de la producción también se liberaron los dos primeros episodios.

“Un día como hoy… 1776″ nos lleva 250 años en el pasado a la época de Revolución de las Trece Colonias para narrarnos cómo fue la fundación de Estados Unidos.

La serie recrea momentos clave en la historia estadounidense y sus protagonistas.

Aunque la producción se promociona como realizada eminentemente con IA, se recurrió al uso de actores reales del sindicato SAG-AFTRA para dar voz a los personajes.

Asimismo, la serie combina herramientas cinematográficas tradicionales con funciones de DeepMind AI de Google.

Detrás de “Un día como hoy… 1776” está el estudio de inteligencia artificial, Primordial Soup, fundado por el propio Darren Aronofsky.

¿Dónde ver la nueva serie de Darren Aronofsky hecha al 100% con IA?

La serie “Un día como hoy… 1776” de Darren Aronofsky puede verse en el canal de YouTube de TIME.

Los dos primeros episodios tiene la siguiente trama:

Episodio 1: “1 de enero: La bandera”: Recrea el momento en que se izó la Gran Bandera de la Unión en Prospect Hill, 250 años después del suceso (Revolución estadounidense)

Episodio 2: “10 de enero: Sentido común”: Presenta la llegada de Thomas Paine de Inglaterra, donde Benjamin Franklin lo anima a escribir lo que otros dudan en decir, lo que dio lugar al famoso panfleto que causó sensación en las colonias y al otro lado del Atlántico

Cada capítulo de la serie de Darren Aronofsky se estrenarán de forma semanal.

Las entregas coincidirán con el aniversario del evento histórico que estén retratando.