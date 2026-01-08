Enredados, la película animada de Disney que tuvo su estreno en 2010, tendrá su versión live action y ya sabemos quiénes interpretarán a Rapunzel y Flynn Rider.

A poco de Hollywood Reporter soltara la bomba, Disney lo confirma, los protagonistas de versión real de Enredados, son:

Teagan Croft, de 21 años de edad, se meterá en la piel de Rapunzel.

Milo Manheim, de 24 años de edad, encarnará a Flynn Rider.

Hasta el momento, Milo Mahhein es el único que ha validado la información. El actor estadounidense publicó en su cuenta de Instagram, la exclusiva.

Milo Manheim protagonizará película live action Enredados (@milomanheim / Instagram )

Así como publicó en sus historias una fotografía de la Torre de Rapunzel.

Milo Manheim confirma protagónico de Enredados (@milomanheim / Instagram )

Se espera que en las próximas horas, Teagan Crof, conocida por por su papel en la serie de superhéroes Titans, hable de su participación.

Kathryn Hahn podría unirse al elenco de Enredados

Hasta el momento no se ha fijado una fecha para el lanzamiento de la película live action de Enredados con Teagan Croft y Milo Manheim como protagonistas y Kathryn Hahn como posible villana.

Sin embargo, se sabe que el cineasta australiano Michael Gracey, de 50 años de edad, estará a cargo.

Y recientemente surgió un rumor sobre la participación de Scarlett Johansson, de 41 años de edad. Se dijo que la actriz daría vida a malvada Madre Gothel, supuesto que se ha desbaratado.

El papel lo tendría Kathryn Hahn, de 52 años de edad, quien estaría en conversaciones para ser la villana de esta historia.

Kathryn Hahn (@motherhahn / Instagram)

La actriz cuatro veces nominada al Emmy, a diferencia de Scarlett Johansson, quien rechazó el proyecto por su compromiso con Batman II y el reinicio de El Exorcista, estaría muy interesada y con agenda libre.

Será en los próximos días cuando se destape la identidad del resto del elenco.