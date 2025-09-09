En redes comparten confuso adelanto de Avengers: Doomsday, la borrosa foto solo generó teorías de los fans de Marvel.

Para elevar el hype por la película Avengers: Doomsday, sus directores hicieron un pequeño guiño a los seguidores del UCM.

El confuso adelanto de Avengers: Doomsday, una borrosa foto que solo generó teorías

Mediante su cuenta de Instagram, los hermanos Russo-Joe y Anthony-compartieron un adelanto de Avengers Doomsday de Marvel.

Se trata de una foto borrosa con unas marcas blancas y el mensaje “Doomsday Is Coming” en la descripción de la publicación.

Pese a lo confuso del mensaje, los fans de Marvel han comenzado a generar teorías al respecto.

Hay quien sugiere que se trata de la pizarra de Reed Richards, quien en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos anotó varias ecuaciones.

En ese sentido, los fans piensan que puede ser una indicación de que Avengers: Doomsday comience exactamente después de la escena postcréditos de Los Cuatro Fantásticos.

Recordemos que al final de la cinta vimos al Doctor Doom con Franklin Richards, así que algunos piensan que de esa forma arrancará la película de Los Vengadores.

Otros internautas se mostraron i mpacientes por no poder descifrar el adelanto de Avengers: Doomsday.

Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom (Marvel Comics)

Por lo que pidieron a los hermanos Russo, directores de la cinta, que revelaran más detalles sobre su foto borrosa.

Algunos más piensan que se trata de un mensaje críptico para anunciar que muy pronto podría haber un teaser oficial de Avengers: Doomsday circulando en redes.

Incluso hay quien sugiere que también llegarían nuevas confirmaciones de reparto con el regreso del Capitán América con Chris Evans que ha sido captado en buena forma física.

De igual manera se habla de la incorporación de Deadpool, ya que Ryan Reynolds, 48 años de edad- compartió una publicación de Avengers en redes.

Chris Evans regresaría a Marvel en Avengers: Doomsday (heo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Fecha de estreno de Avengers: Doomsday

La película Avengers: Doomsday ya tiene su fecha confirmada de estreno después de que Marvel hiciera un ajuste a su calendario de lanzamientos.

Será el próximo 18 de diciembre del 2026 cuando la cinta llegue a los cines.

Originalmente, la cinta estaba programada para mayo 2026 aunque fue aplazada con la intención que la producción se completará sin contratiempos.