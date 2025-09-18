Parece que Paramount y SEGA no le tienen miedo a nada, pues luego de un cambio de fecha, Avengers: Doomsday y Angry Birds 3 se enfrentarán cara a cara en la taquilla de 2026.

Aunque algunos creen que este es un movimiento erróneo, por lo pronto los fans están emocionados por ver lo que pasarán con Avengers: Doomsday y Angry Birds 3 en la taquilla de 2026.

Angry Birds (Facebook AngryBirdsPeliculaOficial)

Avengers: Doomsday y Angry Birds 3 se enfrentan por cambio de fecha en película de Paramount

Paramount anunció que adelantaría el estreno de Angry Birds 3 de enero de 2027, al 23 de diciembre de 2026, posiblemente para aprovechar la Navidad; sin embargo, ese mismo día se estrena Avengers: Doomsday.

Obviamente en Paramount sabían de la fecha de estreno de Avengers: Doomsday; pero parece que no les importó y apostarán a dar la sorpresa en la taquilla de 2026 con Angry Birds.

Analistas creen que Paramount técnicamente acaba de matar a su película animada; aunque el MCU no se encuentra en su mejor momento, es casi imposible que el filme del juego de SEGA la venza.

Más si se toma en cuenta que la fiebre por Angry Birds se apagó hace más de 10 años; aún así todo indica que tendremos este enfrentamiento extraño.

Avengers Doomsday (@MarvelStudios / X)

Angry Birds apuesta por Mr. Beast para superar a Avengers: Doomsday en taquilla

Además de confirmar su nueva fecha de estreno, Paramount dio a conocer que Mr. Beast se suma al elenco de voces de Angry Birds 3, con un papel no revelado.

Al parecer Mr. Beast es el as bajo la manga de Angry Birds 3 para ganarle a Avengers: Doomsday en la taquilla de 2026, pues espera que la capacidad de convocatoria del influencer atraiga a la audiencia.

No obstante, analistas consideran que esta estrategia es muy arriesgada, pues no es seguro que los seguidores de Mr. Beast estén interesados en algo como Angry Birds.

Mientras que la apuesta multiversal de Avengers: Doomsday, con sus múltiples cameos, luce como algo más atractivo y mediáticamente superior al mencionado youtuber.