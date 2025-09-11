Durante una promo de Disney, esta habría insinuado como sería el look de Robert Downey Jr. como Doctor Doom para Avengers: Doomsday de Marvel.

Así se vería Robert Downey Jr. como Doctor Doom para Avengers: Doomsday

Como se reveló, en redes sociales se ha filtrado un video de una presentación de marketing de Disney en Shanghái, la cual podría haber revelado el look final de Robert Downey Jr. de 60 años de edad, como Doctor Doom para la nueva película del UCM.

Y es que mediante una presentación de luces y hologramas, este se enfocó en Doctor Doom, el cual aseguran sería este el primer vistazo a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom para la película de Marvel.

An official ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ light show was showcased at a Walt Disney Studios Marketing Expo in Shanghai.



En este video con visuales, hay diferentes poses y acercamientos a Doctor Doom, lo cual indicaría que en efecto, se trataría de Robert Downey Jr.

En algunos momentos logra verse al villano de Marvel: Doctor Doom sentado en su icónica silla, un close up a su máscara o usando el traje que lo caracteriza.

Y recordando que aún se está grabando la película de Avengers: Doomsday, lo más probable es que en realidad sí sean los primeros vistazos al look de Robert Downey Jr.

Victor Von Doom, mejor conocido como Doctor Doom (Marvel Comics)

Durante una exposición de marketing en Shanghái de Disney, un visual holográfico reveló varias imágenes de Doctor Doom, lo cual apunta a que sería el primer vistazo de cómo luce Robert Downey Jr. para Avengers: Doomsday.

Pero además de estos hologramas que pueden distinguirse en la exposición de marketing de Disney de Doctor Doom, también se reveló un promocional.

Aunque no se aprecia muy bien que hay alrededor, en el promocional puede verse la imagen completa de Doctor Doom.

Pues Doctor Doom, uno de los villanos por excelencia de Marvel, aparece en este promocional de la exposición de Disney con su armadura de titanio.

Además de la máscara de hierro que, posteriormente y tal y como dictan los comics, Doctor Doom adherido permanentemente a su rostro.

De momento no hay confirmación de que este sea el look final de Robert Downey Jr. como Doctor Doom; no obstante, las especulaciones son fuertes debido a que Avengers: Doomsay es uno de los grandes estrenos del UCM para el próximo año.