Marvel y la última película de Robert Redford que recordarán los fans

La muerte de Robert Redford a los 89 años de edad, ha revivido una última película del actor que los fans recuerdan con cariño, pues se trata de una producción de Marvel.

Película en la que el emblemático Robert Redford sorprendió al público y dio uno de sus mejores papeles para los fans en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Esta es la película de Marvel con Robert Redford que fans recordarán

El nombre de Robert Redford se pone en tendencia tras su muerte a los 89 años de edad, lo que ha hecho que el actor sea recordado por los fans de Marvel ante una de sus últimas películas.

Dicha última película de Robert Redford para Marvel y recordada por los fans se trata de Capitán América y el Soldado del Invierno de 2014.

Película de Marvel, Capitán América y el Soldado del Invierno en la que el actor Robert Redford interpretó a Alexander Goodwin Pierce.

Personaje de Robert Redford clave en Capitán América y el Soldado del Invierno que sorprendió a más de uno.

Pues ante una imagen de un hombre confiable en la interpretación de Robert Redford resultó ser la actuación más inesperada del actor.

Ya que Alexander Pierce es un agente de S.H.I.E.L.D. de mayor rango que el director Nick Fury y miembro del Consejo de Seguridad Mundial.

Viejo amigo de Nick Fury con quien intenta apoyarse para conseguir que el Proyecto Insight, una flota de helicópteros con tecnología de vigilancia avanzada, se retrase cuando descubre pruebas de corrupción dentro de S.H.I.E.L.D.

Sin embargo, la historia con el personaje de Alexander Goodwin Pierce en manos de Robert Redford da un giro inesperado, al descubrir que se trata del villano de la historia Capitán América y el Soldado del Invierno de Marvel.

Descubriendo que el personaje de Robert Redford era el líder del culto nazi, HYDRA y había conseguido infiltrarse en el gobierno de Estados Unidos para tomar el control de S.H.I.E.L.D.

Sin duda, uno de los papeles más recordados por los fans de Marvel de Robert Redford y que fue de gran experiencia para el veterano actor.

“Una de las razones por las que acepté el papel fue que quería experimentar esta nueva forma de hacer cine que se ha apoderado de personajes de dibujos animados que cobran vida a través de alta tecnología… La serie Avengers es un producto de alta tecnología que desempeña un papel importante en el nuevo orden cinematográfico, así que quería experimentar eso. Para mí fue como entrar en un nuevo mundo simplemente para experimentar cómo era”. Robert Redford

Asimismo, Robert Redford volvió a repetir el personaje de Alexander Goodwin Pierce en una aparición especial para Avenger: Endgame de 2019.

¿Dónde ver la película de Marvel con Robert Redford que fans recordarán?

La película de Marvel con Robert Redford que fans recordarán de Capitán América y el Soldado del Invierno se encuentra disponible para verse en el servicio de streaming de Disney+