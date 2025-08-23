En estos momentos, Disney está grabando El Diablo Viste a la Moda 2 con Anne Hathaway, secuela de una de sus películas más famosas de inicios de los 2000.

Sin embargo, parece que El Diablo Viste a la Moda 2 nos tendría una sorpresa con la posible muerte de un personaje, de acuerdo con un video filtrado.

Video filtrado muestra funeral en El Diablo Viste a la Moda 2

El video de El Diablo Viste a la Moda 2 que se filtró en TikTok, presenta a Anne Hathaway con un vestido negro en su papel de Andy Sachs.

Además, al lado de la actriz está Stanley Tucci, quien hace a Nigel, el eterno ayudante de Miranda Priestly que regresa en El Diablo Viste a la Moda 2.

De acuerdo con insiders, ambos personajes se encuentran en un funeral, que será parte importante de la película.

Sin embargo, no se revela exactamente de quién es el funeral que veremos en esta secuela, aunque los fans ya hicieron sus teorías.

Otra cosa que se destaca es que no aparezca Emily Blunt como Emily, quien se supone que es otra de las protagonistas de El Diablo Viste a la Moda 2.

El Diablo Viste a la Moda (Disney)

¿Quién morirá en El Diablo Viste a la Moda 2?

Aunque no se ha revelado de quién es el funeral del video filtrado en El Diablo Viste a la Moda 2, varios fans ya tienen sus teorías.

Las cuales apuntan directamente a la misma Miranda Priestly.

Así es, la versión más aceptada del funeral en el video filtrado, es que el personaje de Meryl Streep morirá en El Diablo Viste a la Moda 2.

Algo que es un tanto contradictorio con la trama, la cual trata de la antigua reina de la moda buscando ayuda para regresar a lo más alto.

Si es cierto que Miranda Priestly morirá, entonces es posible que esto sea al final de la película y hayamos visto el mismo desenlace en esta filtración.

Despejaremos está duda hasta el 1 de mayo de 2026, que es cuando se estrena El Diablo Viste a la Moda 2.