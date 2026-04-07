Vogue reúne a Meryl Streep y Anna Wintour, de 76 años de edad, por El diablo viste a la moda 2.

Como parte de la promoción de la película El diablo viste a la moda 2, Vogue juntó a las legendarias Meryl Streep y Anna Wintour para su portada del mes de mayo.

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan portada de Vogue por El diablo viste a la moda 2

Vogue compartió en redes un foto protagonizada por Meryl Streep y Anna Wintour.

Se trata de la portada de mayo de Vogue, tomada por Annie Leibovitz, la cual se inspira en la secuela de The Devil Wears Prada 2.

En la imagen aparece Meryl Streep, de 76 años de edad, caracterizada como Miranda Priestly, recargada en Anna Wintour quien no deja de mirarla.

Vogue reúne a Meryl Streep y Anna Wintour por El diablo viste a la moda 2 (@voguemagazine / Instagram)

Con la frase “Viendo doble, cuando Miranda conoció a Anna”, Vogue promociona El diablo viste a la moda 2.

Además de la icónica portada, tanto Meryl Streep y Anna Wintour tuvieron una charla moderada por la cineasta Greta Gerwig, de 42 años de edad.

En esa conversación, la editora de Vogue y la actriz hablaron de diversos temas como:

Moda

Familia

Amistad

Además de la secuela de El diablo viste a la moda, cinta secuela que llega 20 años después de la primera entrega.

Vogue reúne a Meryl Streep y Anna Wintour por El diablo viste a la moda 2 (@voguemagazine / Instagram)

De acuerdo con Anna Wintour, cuando escuchó los rumores de la producción de El diablo viste a la moda 2 llamó a Meryl Streep para preguntarse si era cierto y si la película estaría bien .

Ante la llamada de Wintour, Streep le dijo que aún no leía el guion de la película. No obstante, tras revisarlo, la actriz aseguró que “todo estaría bien” con el filme.

Como recordaremos, por años se ha señalado que Meryl Streep se inspiró en la figura de Anna Wintour para crear su personaje de Miranda Priestly.

En ese sentido, la portada de Vogue marca un hito con dos iconos de la cultura pop.

Vogue estrena cortometraje en el que Miranda Priestly y Anna Wintour se conocen

La promoción de Vogue de su portada de mayo también incluyó un cortometraje donde Miranda Priestly y Anna Wintour se conocen en un elevador.

En la grabación, Miranda y Anna sostienen una leve charla sobre si se han visto en otro lugar anteriormente, como el Desfile de Chanel, los Oscar o la Met Gala.

Tanto Miranda Priestly como Anna Wintour dan muestra de su carácter directo y frío durante el promocional de Vogue.