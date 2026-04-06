El último tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 revela crisis de Miranda Priestly, el icónico personaje de Meryl Streep.

20th Century Studios liberó el tráiler final de El Diablo Viste a la Moda 2, dando más detalles sobre la trama que tendrá la esperada película.

Así es el último tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2 que revela crisis de Miranda Priestly

Vía redes, se estrenó el tráiler de la película El Diablo Viste a la Moda 2 con la canción de “Runway” que interpretan Lady Gaga y Doechii.

En el avance se ve que Miranda Priestly enfrenta un escándalo mediático, por lo que Andy Sachs regresa para ayudarla.

Pese a las circunstancias, Miranda Priestly se mantiene con el mismo carácter implacable que en la primera entrega.

Durante el avance de igual forma, se dio un vistazo al regreso de Stanely Tucci, de 65 años de edad, en su papel de Nigel Kipling.

También Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, de 43 años, se ve tentada a escribir un libro sobre Miranda Priestly ahora que regresó a trabajar con ella.

De acuerdo con lo que se sabe, la película El Diablo Viste a la Moda 2 centrará su trama en la crisis de Miranda Priestly.

En ese contexto veremos a Emily Charlton, ex asistente de Miranda, convertida en una importante ejecutiva que compite con su antigua jefa por ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos.

El Diablo Viste a la Moda 2 ( 20th Century Studios LA)

Fecha de estreno de El Diablo Viste a la Moda 2

La película El Diablo Viste a la Moda 2, ya tiene fecha estreno confirmada en México.

El esperado filme secuela de la cinta de 2006 llega a salas de cine el 30 de abril 2026.