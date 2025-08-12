Disney y Pixar están preparando una nueva serie animada basada en una de sus franquicias, ahora enfocada en el mundo de Cars.

Esta nueva serie de Cars es uno de los proyectos importantes de Disney y Pixar, al grado de que ya tiene fecha de estreno, aunque no una pronto.

¿Cuándo se estrena la serie de Cars de Disney Pixar?

De acuerdo con la propia Disney Pixar, la serie de Cars se estrenará hasta el 2027, llegando tanto a Disney Jr. como a Disney+.

Esta serie de Cars de Disney y Pixar estará enfocada principalmente en el público infantil, trayendo de regreso a todos los personajes de la trilogía de películas.

Cars 2 (Disney Pixar)

La serie llevará por nombre Cars: Lightning Racers y se ubicará después del final de la tercera entrega, con un Rayo McQueen retirado de las carreras profesionales.

Pero eso no significa que haya dejado de lado la emoción de la competencia, pues ahora correrá contra diferentes novatos en Radiador Springs.

Sirviendo también como una especie de mentor para ellos, algo parecido a lo que se mostró con Doc Hudson en la primera película de la franquicia.

Además de que contaremos con la presencia del viejo Mate, el cual será como siempre el compañero de Rayo McQueen.

Cars (Disney Pixar)

Esta es la segunda serie basada en Cars de Disney y Pixar

No cabe duda que junto a Toy Story, Cars es la franquicia más redituable de Disney y Pixar, pues esta es la segunda serie animada basada en la misma.

También para Disney+, en 2022 se estrenó Cars on the Road, donde veíamos a Rayo McQueen y Mate viajando por todo Estados Unidos, con el fin de llegar a una boda.

Dicha serie pasó sin pena ni gloria, aunque quienes la llegaron a ver mencionan que era divertida, aunque se perdía un poco la esencia de las películas.

Ya que este era más un show de aventuras que algo centrado en competencias, aún así es disfrutable en su mayoría.

Cars in the Road (Disney Pixar)

Con información de Collider