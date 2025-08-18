Otro Viernes de Locos de Disney, ha tenido un buen comienzo desde su estreno en cines, manteniéndose en tendencia en países como Estados Unidos.

Sin embargo, la polémica tomó un giro extraño, específicamente por uno de los comerciales en los que ha protagonizado la actriz, Jamie Lee Curtis -de 66 años de edad- donde se llevó la atención de los fans.

Otro Viernes de Locos (Walt Disney Pictures)

Jamie Lee Curtis se lleva protagonismo por extraño comercial de Disney para Otro Viernes de Locos

En redes sociales, uno de los más recientes comerciales de Disney para Otro Viernes de Locos, ha acumulado más de 10 millones de reproducciones.

No obstante, la cifra se consiguió gracias al protagonismo de Jamie Lee Curtis, quien causó controversia por su atuendo y apariencia.

El video lleva más de 1,7 millones de reproducciones en Instagram; mientras que en TikTok, supera las 10 millones, por arriba de las cifras de los demás clips que le hacen promoción a la película.

Comercial de Jamie Lee Curtis para Otro Viernes de Locos genera controversia

El comercial protagonizado Jamie Lee Curtis para Otro Viernes de Locos, se extendió a través de X, Facebook, Instagram y TikTok, con comentarios mencionando que Disney sabía exactamente lo que estaba haciendo poniendo a la actriz como centro en la promoción.

Hay comentarios divididos, donde gran parte de los usuarios criticaban y ponían sobre la mesa el tipo de contenido que estaba brindando Disney a su target:

“¿Por qué Disney publicaría esto?" Usuario en X

Comentarios por comercial de Jamie Lee Curtis en Otro Viernes de Locos (especial)

Por otro lado, gran mayoría de internautas hicieron memes al respecto, donde cada comentario superaba los miles de likes.

Comentarios por comercial de Jamie Lee Curtis en Otro Viernes de Locos (especial )

Comentarios por comercial de Jamie Lee Curtis en Otro Viernes de Locos (especial)

Comentarios por comercial de Jamie Lee Curtis en Otro Viernes de Locos (especial)

Hubo fans de antaño, quienes señalaron que Jamie Lee Curtis ha sido durante mucho tiempo una “sirena de la pantalla”, elogiando su apariencia y señalando, específicamente, la famosa escena en la película True Lies de 1994 , donde mostró su impresionante figura mientras bailaba en ropa interior.

Jamie Lee Curtis en Mentiras Verdaderas (especial)

Lo cierto es que Jamie Lee Curtis es una de las actrices más queridas por Hollywood, quien continúa dándose a conocer en cada generación.