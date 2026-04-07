Se filtró en redes sociales la palomera que Cinépolis lanzaría con motivo del estreno de El diablo viste a la moda 2.

El coleccionable tendría forma de caja de zapatos negra, coronada por las icónicas zapatillas rojas de tacón tridente, símbolo de la franquicia y de la implacable Miranda Priestly. El diseño se completa con líneas rojas y el logo de la nueva película.

Aunque Cinépolis no ha confirmado precio ni preventa, se especula que costará entre 350 y 600 pesos.

Así es la palomera de El diablo viste a la moda 2 que venderá Cinépolis

Vía redes sociales, se filtró la que sería la palomera de El diablo viste a la moda 2 que venderá Cinépolis en sus salas de cine.

El coleccionable tendría forma de caja de zapatos negra y en su parte superior las icónicas zapatillas rojas con tacón de tirdente.

Las cuales forman parte del sello de la franquicia The Devil Wears Prada porque simbolizan la naturaleza diabólica e implacable de Miranda Priestly.

El diseño de la palomera de El diablo viste a la moda 2 lo completa unas líneas en rojo y el logo de la nueva película de Meryl Streep y Anne Hathaway.

Filtran palomera de El diablo viste a la moda 2 en Cinépolis (@vasosdecineycoleccionables / Instagram)

¿Ya hay precio y fecha de preventa para la palomera de El diablo viste a la moda 2 de Cinépolis?

Por el momento, Cinépolis no ha hecho oficial la palomera de El diablo viste a la moda 2.

En ese sentido, todavía se desconoce cuál será el precio del coleccionable y fecha de preventa.

Sin embargo, se especula que la palomera pueda tener un costo de entre 350 a 600 pesos.

Cabe señalar que todo apunta a que Cinépolis daría más detalles de la palomera de El diablo viste a la moda 2, ya que la cinta llega a los cines de México el próximo 30 de abril.