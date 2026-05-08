Ceci y su hija Sol, quienes fueron captadas en Palacio Nacional, llorando porque vieron a BTS desde un balcón en compañía de Claudia Sheinbaum, tendrán uno de los mejores días de su vida gracias a las ARMY.

Madre e hija asistirán al concierto que BTS ofrecerá el sábado en Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México.

Regalan boletos de BTS a madre e hija

La visita de BTS a México ha dejado muchos historias, una de ellas la protagonizan Ceci y su hija Sol.

Madre e hija estelarizan el video viral que Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, mencionó en su conferencia mañanera al recordar el paso de BTS en Palacio Nacional.

Dicha grabación muestra a la dupla de mujeres llorando de felicidad porque la agrupación de K-pop saluda a sus fans e incluso les dedica unas palabras en español desde un balcón.

La escena es conmovedora al punto que la creadora de contenido, Pao Valencia, se dio a la tarea de buscarlas con ayuda de las redes sociales, pero sobre todo de las ARMYs.

Por medio de su cuenta de TikTok, publicó un video de sí misma para pedir ayuda para su localización.

“Girls, necesito su ayuda súper urgente. Necesito que me ayuden a encontrar a esta mamá y su hija que se captaron ahí en el Zócalo llorando por haber visto a BTS, porque le vamos a regalar boletos para el sábado... Si saben quiénes son, sus user name, no sé cómo, pero las debo contactar. ARMYs hagan su magia. Yo sé que somos más potentes que el FBI, así que hagan su magia“, dice. Pao Valencia. Creadora de contenido

Madre e hija, mencionadas por Sheinbaum, asistirán a concierto de BTS

Horas después de su publicación, Pao Valencia, de edad desconocida, informó haber dado con el paradero de madre e hija, mencionadas por Sheinbaum, gracias a las ARMY’s.

Por lo que Ceci y Sol asistirán al concierto de BTS el sábado 9 de mayo en Estadio GNP Seguros.

La creadora de contenido compartió en mensaje de audio que Ceci le mandó agradeciendo el gesto.

“Los acabamos de ver. Muchas gracias. Mi amor, nos quieren llevar al concierto. Muchas gracias”, se escucha. Ceci. Madre que fue vista llorando al ver a BTS en Palacio Nacional

Por otra parte, el último concierto de BTS en Ciudad de México, tendrá lugar el 10 de mayo, también en Estadio GNP Seguros.