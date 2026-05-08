América vs Toluca juegan la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 a las 12 horas y será transmitido por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: América vs Toluca

Fase: Vuelta semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, YouTube y Canal 9

Toluca necesita una remontada histórica (mexsport / Jose Hernandez)

América vs Toluca: ¿Cuándo ver la vuelta de semifinales de Liga MX Femenil?

América vs Toluca se enfrentarán el domingo 10 de mayo como parte de las semifinales de la Liga MX Femenil.

América vs Toluca: ¿Dónde ver la vuelta de semifinales de Liga MX Femenil?

El América vs Toluca será transmitido por las plataformas TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Toluca

Fase: Vuelta semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, YouTube y Canal 9

América Femenil quiere ganar la Liga MX Femenil (@AmericaFemenil)

¿Cómo quedaron Toluca y América a semifinales de la Liga MX Femenil?

América derrotó a Toluca en el partido de ida de semifinales por marcador de 7-1, por lo que prácticamente tiene asegurado su boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Toluca tendrá que buscar un milagro en el juego de vuelta ante América si quiere avanzar a la gran final.