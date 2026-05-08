Tras la primera fecha del concierto del 7 de mayo de BTS en el Estadio GNP Seguros, fans han reportado asientos vacíos pese a que Ticketmaster reportara boletos agotados para ver a la agrupación surcoreana del k-pop.

Luego de que a través de las redes sociales, fans compartieran una serie de fotos en las que se pueden ver gradas vacías en el concierto de BTS, lo que ha causado indignación entre miles de fans que no lograron alcanzar boletos.

Generando dudas sobre si fueron asientos que revendedores tenían a su disposición, mientras que otros fans aseguran que estos asientos fueron ocupado, incluso otros más explicaron el porqué no fueron ocupados durante el concierto de BTS.

Fans de BTS reportan asientos vacíos en concierto pese a boletos agotados (Especial)

Se ven asientos vacíos durante concierto de BTS ¿boletos agotados?

En redes sociales, fans se han indignado, tras el reporte de asientos vacíos en el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, dejando la duda sobre los boletos agotados.

“OCESA K-pop y Ocesa que tal si le explican a Procuraduría Federal del Consumidor que hubo “sold out” y asientos vacíos? ¿Quién compró eso? ¿Fantasmas o tus revendedores?” Fans de BTS

A lo que en las interacciones de los fans, apuntan que estos asientos vacíos en el concierto de BTS serían boletos que revendedores no lograron sacar.

Y pese a que causa coraje entre los fans de BTS, tras ver esta situación como un arrebato de oportunidad para poder haber comprado boletos para el concierto, muchos se alegraron de que revendedores no lograran su objetivo.

Fans de BTS reportan asientos vacíos en concierto pese a boletos agotados (Especial)

Asientos vacíos en concierto de BTS sería por ser boxes con dueños

Entre otros fans se maneja que haber visto asientos vacíos en el concierto de BTS tiene una explicación, pero que también hace enojar a los ARMYs.

Pues algunos fans explicaron que estos asientos vacíos son de la sección de boxes diamante, asientos que tiene dueño o son de empresas para dar regalos ocasionales a sus clientes, pues se acostumbra que estos lugares sean vendidos o rentados por un tiempo limitado o de manera anual.

Fans de BTS reportan asientos vacíos en concierto pese a boletos agotados (Especial)

Por lo que es probable que en ocasiones en algunos conciertos estos se mantengan vacíos, pues no siempre son utilizado, pese a la explicación, fans se mostraron inconformes, pues pudo haber quien los ocupara.

Asimismo, otros internautas aseguran que estos asientos si fueron ocupados de último momento, ya que algunos fans llegaron al límite de tiempo ante las dificultades para trasladarse hasta el Estadio GNP.