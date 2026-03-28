Siendo uno de los estrenos fuertes de Disney para esta primavera, se anunció que la gira promocional de El diablo viste a la moda 2 llegará a la CDMX.

Todos los fans que esperan el estreno de El diablo viste a la moda 2 podrán ver al elenco de la misma en la CDMX próximamente.

¿Cuándo será la gira de El diablo viste a la moda 2 en CDMX?

Aún no hay detalles de la gira de El diablo viste a la moda 2 en CDMX, de momento Disney solo avisó que la capital del país será el primer destino.

No obstante, El diablo viste a la moda 2 se estrena en abril de 2026, por lo que la información debería de estar disponible en unos días.

Hay quienes apuestan que el evento se llevará a cabo después de Semana Santa, algunos más optimistas mencionan que podría ser unos día antes de la misma.

Aunque esto último luce difícil, pues sería un aviso con bastante premura, también es cierto que podría aprovechar las vacaciones.

Lo cual le daría un mayor margen de acción en cuestiones logísticas, pues la ciudad estaría relativamente más tranquila que en otras fechas.

¿Quién vendrá a la gira de El diablo viste a la moda 2 en CDMX?

Disney tampoco mencionó nada acerca del talento que estará en la El diablo viste a la moda 2 en CDMX, aunque se espera que por lo menos estén algunas de las protagonistas.

Fans esperan que la gira de El diablo viste a la moda 2 en CDMX cuente con la presencia de Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes son muy queridas en el país.

Aunque no se descarta que también se incluya a Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes también tienen reconocimiento por su papel en la anterior entrega.