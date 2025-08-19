Tras el estreno de Alien: Earth en Disney Plus, todo indica que Alien Isolation ya no es canon en el universo de Alien por un detalle expuesto por un fan.

¿Por qué Alien Isolation ya no sería parte del canon del universo de Alien? Alien: Earth lo explica

Alien: Earth es la nueva serie del universo de Alien, creada por Noah Hawley y Ridley Scott , quienes aparentemente han descanonizado al videojuego de Alien Isolation.

Pues en Alien: Earth nunca se menciona a la compañía que aparece en Alien Isolation: Seegson o Sieg and Son, conglomerado europeo dedicados a la fabricación de sintéticos.

Fue el usuario @ XENO4362 en X quien lo notó y creó un hilo de explicaciones de los dos primeros episodios de Alien: Earth, en donde se revela que Alien Isolation dejó de ser canon en el universo de Alien.

Seegson, compañía mencionada en Alien Isolation ( The Creative Assembly / SEGA)

Alien: Earth nombra a las compañías del Universo de Alien, pero no a la de Alien Isolation

Un usuario en redes notó que, durante los dos primeros episodios emitidos de Alien: Earth, nunca se nombró a la compañía que aparece en el videojuego de Alien Isolation del 2014.

Pues al principio de Alien: Earth se explica que hay 5 compañías principales en la Tierra centradas en la inteligencia artificial y que coexisten:

Weyland - Yutani Prodigy Lynch Dynamic Threshold

Pero nunca se menciona a Seegson que aparece en Alien Isolation, compañía fundada por Josiah Sieg, siendo una corporación más pequeña que Weyland-Yutani y a cual aspiraba a tener el mismo éxito de esta.

Sin embargo, en Alien Isolation se revela que Seegson contaba con una tecnología más primitiva que la de Weyland - Yutani.

Por lo que al estar estas 5 empresas principales en Alien: Earth, todo indica que la compañía de Alien Isolation y su historia terminó siendo descartada para el universo Alien y dejando de ser canon.

Aunque algunos creen que hay que esperar a que avance más la serie para ver si se logra nombrar a la compañía o hay alguna referencia a Alien Isolation.

Pero de momento y hasta la emisión de estos dos primeros episodios de Alien: Earth, Alien Isolation ha dejado de ser canon en el universo de Alien que comenzó en 1979 con El Octavo Pasajero de Ridley Scott.