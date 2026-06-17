Alfonso Obregón cuestionó Shrek 5 tras ser excluido del doblaje en español.

Luego de que se revelara el tráiler latino de Shrek 5 y se confirmara la ausencia de Alfonso Obregón, el actor reaccionó.

Así cuestionó Alfonso Obregón a la película Shrek 5 tras ser excluido del doblaje

Mediante redes, Alfonso Obregón cuestionó a Shrek 5 tras quedar fuera y no interpretar al ogro verde de Dreamworks.

El actor de doblaje aseguró que ya vio el avance de la película y, aunque se negó a realizar comentarios, no se mostró muy feliz con el resultado.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos sus mensajes de apoyo.” Alfonso Obregón

Alfonso Obregón (Instagram @obregoninclan)

Además, en su publicación, Alfonso Obregón agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de los fans que esperaban verlo otra vez dando voz a Shrek en su quinta entrega.

Pese a que Alfonso Obregón es reconocido por su papel de Shrek, aseguró que no es el único rol de su vida.

“Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida”, afirmó.

Alfonso Obregón quedó fuera de Shrek 5 pese a que había sido el encargado de interpretar al personaje desde 2001.

El actor de doblaje no llegó a un acuerdo con el estudio y todo apunta que fue por las condiciones que puso para retomar su personaje:

Ocupar el cargo de director del doblaje latino de la película

Mejor salario

Resaltar su nombre en la promoción de Shrek 5 por Latinoamérica

Shrek 5 (Dreamworks )

Aunque Alfonso Obregón tenía intenciones de hacer un buen trabajo con el doblaje de Shrek 5, no consiguió ser considerado para el rol.

Hasta el momento, no hay actor confirmado para sustituir a Alfonso Obregón como Shrek en el doblaje latino, aunque rumores indican que sería Faisy el encargado.