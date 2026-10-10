Alavés vs Atlético de Madrid se enfrentaron en la Jornada 8 de LaLiga, un partido que terminó con triunfo colchonero para tomar el segundo lugar de la competencia.

Atlético de Madrid aprovechó una expulsión del Alavés para apretar y sacar los tres puntos en la cancha del Estadio de Mendizorroza.

Marcador final: Alavés 1-2 Atlético de Madrid

Alavés le dio pelea al Atlético de Madrid (@Atleti)

Alavés vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El partido de la Jornada 8 de LaLiga Alavés vs Atlético de Madrid no fue nada sencillo para el equipo colchonero, que llegaba tras derrotar al Real Madrid en la fecha previa.

Después de tomar ventaja en el marcador, el Atlético de Madrid fue empatado por Alavés, ya fue hasta los minutos finales que anotó el gol de la victoria.

Así llegaron los goles que definieron el partido Alavés vs Atlético Madrid:

Minuto 33: Gol de Alejandro Grimaldo (Alavés 0-1 Atlético de Madrid)

Minuto 45+6: Gol de Lucas Boyé (Alavés 1-1 Atlético de Madrid)

Minuto 87: Gol de Cuti Romero (Alavés 1-2 Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Alavés y Atlético de Madrid en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 9 a partir del viernes 16 de octubre, con el Alavés y Atlético de Madrid jugando partidos en calidad de visitantes.

Alavés estará en la cancha de Celta de Vigo el domingo 18 de octubre, mientras que, un día antes, Atlético de Madrid visita al Espanyol.