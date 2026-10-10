FC Barcelona vs Getafe jugaron en la Jornada 8 de LaLiga, un partido que terminó con goleada a favor del equipo blaugrana, que se consolidó como líder.

Marcador final: FC Barcelona 3-0 Getafe

FC Barcelona vs Getafe: Así se definió el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El partido de la Jornada 8 de LaLiga FC Barcelona vs Getafe se abrió muy rápido a favor del equipo local en el Spotify Camp Nou.

Un gol apenas a los dos minutos acabó con el plan de juego del Getafe, que no pudo reaccionar ante el FC Barcelona y cargó con la derrota.

Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Getafe:

Minuto 2: Gol de Anthony Gordon (FC Barcelona 1-0 Getafe)

Minuto 30: Gol de Gabriel Jesus (FC Barcelona 2-0 Getafe)

Minuto 73: Gol de Jules Koundé (FC Barcelona 3-0 Getafe)

Gabriel Jesus anotó el segundo gol del FC Barcelona (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Getafe en LaLiga?

La Liga continuará con su Jornada 9 a partir del viernes 16 de octubre, con el FC Barcelona y Getafe jugando sus respectivos partidos.

El FC Barcelona visita al Real Betis el sábado 17 de octubre, mientras que Getafe cerrará la Jornada 9 en casa ante el Rayo Vallecano, el lunes 19 de octubre.