FC Barcelona vs Getafe jugaron en la Jornada 8 de LaLiga, un partido que terminó con goleada a favor del equipo blaugrana, que se consolidó como líder.
Marcador final: FC Barcelona 3-0 Getafe
FC Barcelona vs Getafe: Así se definió el partido de la Jornada 8 de LaLiga
El partido de la Jornada 8 de LaLiga FC Barcelona vs Getafe se abrió muy rápido a favor del equipo local en el Spotify Camp Nou.
Un gol apenas a los dos minutos acabó con el plan de juego del Getafe, que no pudo reaccionar ante el FC Barcelona y cargó con la derrota.
Así llegaron los goles que definieron el partido FC Barcelona vs Getafe:
- Minuto 2: Gol de Anthony Gordon (FC Barcelona 1-0 Getafe)
- Minuto 30: Gol de Gabriel Jesus (FC Barcelona 2-0 Getafe)
- Minuto 73: Gol de Jules Koundé (FC Barcelona 3-0 Getafe)
¿Cuándo vuelven a jugar FC Barcelona y Getafe en LaLiga?
La Liga continuará con su Jornada 9 a partir del viernes 16 de octubre, con el FC Barcelona y Getafe jugando sus respectivos partidos.
El FC Barcelona visita al Real Betis el sábado 17 de octubre, mientras que Getafe cerrará la Jornada 9 en casa ante el Rayo Vallecano, el lunes 19 de octubre.