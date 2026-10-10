Aficionados del Rayo Vallecano provocaron la suspensión del partido de LaLiga que jugaba su equipo ante Athletic Bilbao, al lanzar aviones de papel y otros objetos al campo en reclamo al desempeño de la presidencia del club.

Los aficionados se mostraron descontentos con la gestión del propietario y presidente del club, Raúl Martín Presa, y lograron que el partido se detuviera con el marcador aún 0-0 después de 13 minutos de juego.

Ante la situación, los jugadores del Rayo Vallecano también se acercaron a las gradas para intentar calmar a los aficionados, y en el sonido local del estadio advirtieron que el partido sería suspendido si continuaban las protestas.

El árbitro decreta la suspensión del partido (@AthleticClub)

Continúan protestas y se suspende el partido Rayo Vallecano vs Athletic Club

Poco más de 10 minutos después del primer parón, el juego se reanudó pero se detuvo de nuevo al continuar las protestas de los aficionados del Rayo Vallecano.

Entonces, jugadores y árbitros abandonaron la cancha del Rayo Vallecano mientras los aficionados coreaban cánticos contra el dueño del equipo rojiblanco.

Los jugadores Óscar Valentín e Isi Palazón hablaron con integrantes de los ultras Bukaneros detrás de una de las porterías, desde donde provenían muchos de los objetos.

Ambos equipos regresaron al campo y calentaron antes de que el partido se reanudara otra vez tras una pausa de 10 minutos.

Pero volvió a detenerse, cuando se lanzaron más objetos al terreno de juego y el árbitro indicó a los equipos que abandonaran de nueva cuenta el terreno de juego.

El Rayo Vallecano jugaba por primera vez en su cancha en la actual Liga de España

El partido Rayo Vallecano vs Athletic Club era el primero que el equipo local jugaba en su cancha en esta temporada, desde que las autoridades municipales cerraron el recinto por preocupaciones de seguridad.

El equipo se vio obligado a disputar sus partidos como local en el municipio de Leganés después de que el gobierno local revocara la licencia del estadio del club debido a su deterioro y a su presunto estado inseguro.