¿Confirmaron su noviazgo? En las últimas semanas ha circulado el rumor de que Lamine Yamal, la nueva estrella del FC Barcelona, estaría envuelto en una relación con la artista argentina Nicki Nicole.

Todo comenzó cuando Lamine Yamal organizó una fiesta por su cumpleaños 18 hace unos días, para la cual invitó a varios artistas, futbolistas y gente en el mundo del espectáculo, entre los que estuvo Nicki Nicole.

Sin embargo, luego de que el futbolista y la cantante coincidieron en dicha fiesta, se les ha visto juntos en más lugares, por lo que cada vez toman más fuerza los rumores que aseguran que tiene una relación que va más allá de una amistad.

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron vistos paseando en Mónaco

Luego de que Lamine Yamal y Nicki Nicole coincidieron en la fiesta de cumpleaños del futbolista, la cantante argentina también fue vista en el último partido que el FC Barcelona disputó antes del comienzo de LaLiga.

Como parte del patrocinio de Spotify con el FC Barcelona, Nicki Nicole fue a ver el partido por el Joan Gamper y Lamine Yamal fue captado entrando al estadio con lo que, muchos aseguran, es una foto de la artista como fondo de pantalla de su teléfono.

La cantante argentina Nicki Nicole está en el Joan Gamper con la camiseta de Lamine Yamal.



A Lamine también se le vio con Nicki Nicole como fondo de pantalla en su iPhone. 👀 pic.twitter.com/CxMa0kTAod — FCB PRIME (@fcbisprime) August 10, 2025

Aunado a eso, esta semana se les vio a ambos paseando en las calles de Mónaco y por las imágenes que compartieron en sus respectivas redes, el periodista Javier Hoyos Martínez asegura que incluso se quedaron en el Hotel Maybourne Riviera.

Coqueteo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole continúa en redes sociales

En medio de los rumores sobre un posible romance entre ellos, Lamine Yamal y Nicki Nicole han continuado el coqueteo en redes sociales, pues han dado más pistas en sus perfiles de Instagram.

Esto debido a que Lamine Yamal compartió una foto del videojuego Mario Kart en la cual etiquetó a la cantante por primera vez en sus redes sociales y escribió: “cuándo ganaras???”, pero la cosa no terminó ahí.

Lamine Yamal y Nicki Nicole. (IG: Nicki.nicole)

Nicki Nicole reposteó la historia de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram y le contestó “primera vez que pierdo”. Si bien aún no han confirmado nada abiertamente, cada vez son más las señales que dan a entender que puede haber algo más que una amistad entre ellos.