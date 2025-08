Otra vez, Lamine Yamal vuelve a ser noticia, pero no por lo que ha hecho en la cancha. En esta ocasión lo han relacionado con la cantante, Nicky Nicole, de forma romántica.

Nicky Nicole no es ninguna desconocida en México, fue tendencia cuando tuvo una relación con el músico Peso Pluma. Sin embargo, en febrero de 2024 terminaron con polémica en medio, pues él le fue infiel.

Fue Nicky Nicole quien lo hizo público: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“.

Pero dejemos a un lado el pasado y veamos qué sucede con el futbolista del Barcelona, que hace unas semanas estuvo en el ojo del huracán por su fiesta de 18 años; terminó siendo denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo.

¿Lamine Yamal chapulineó a Peso Pluma? El crack del FC Barcelona tendría relación Nicki Nicole

Como vimos, Lamine Yamal recientemente hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños 18. Además de las consecuencias negativas que dejó, se le vio a Nicky Nicole en el evento.

Un influencer que se hace llamar: Javi Hoyos, publicó que todo el romance inició desde el festejo de Lamine Yamal, pero que ahí no pasó nada más que coqueteo.

Luego se les vio en una discoteca, en donde ahí sí, supuestamente, se besaron. El mismo creador de contenido conecta unas historias que subieron, ya que parece que estaban juntos. Se debe decir que todavía no hay nada oficial de ambas partes.

Actualmente, el futbolista se encuentra en Asia por la gira de pretemporada que hace con el Barcelona.

¿Quién es Nicky Nicole? La cantante que relacionan con Lamine Yamal

Nicky Nicole, Nicole Denise, es una cantante argentina de 25 años, que relacionan con Lamine Yamal. Explotó a la fama hace unos años cuando participó en una sesión con Bizarrap.

También tomó relevancia cuando tuvo una relación con el rapero, Trueno. Hicieron varias colaboraciones y parecían una gran pareja, pero terminaron.

A día de hoy, Nicki Nicole brilla por sí sola pues tiene una exitosa carrera musical. Cuenta con 20 millones de seguidores en Instagram y aficionados por el mundo.