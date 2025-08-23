Real Oviedo vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 2 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los Merengues,
Real Madrid visita la cancha del Real Oviedo, recién ascendido a la Primera División, en la Jornada 2 de LaLiga.
Real Oviedo vs Real Madrid: Pronóstico en la Jornada 2 de LaLiga
El pronóstico en la Jornada 2 de LaLiga, es que el Real Madrid sumará su segunda victoria con marcador de 2-0 sobre Real Oviedo.
Real Oviedo vs Real Madrid: Posibles alineaciones en la Jornada 2 de LaLiga
Real Oviedo va por los tres puntos en la Jornada 2 de LaLiga, con esta posible alineación ante Real Madrid.
- Escadell
- Nacho Vidal
- Oier Luengo
- Dani Calvo
- Alhassane
- Kwasi Sibo
- Reina
- Luka Ilic
- Hassan
- Ylyas Chaira
- Salomón Rondón
Real Madrid pondrá esta posible alineación en la cancha de Real Oviedo, en la Jornada 2 de LaLiga.
- Courtois
- Alexander Arnold
- Militao
- Huijsen
- Álvaro Carreras
- Tchouaméni
- Valverde
- Arda Güler
- Brahím Díaz
- Vinicius Júnior
- Kylian Mbappé
Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de LaLiga
El Real Madrid visita al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 24 de agosto de 2025.
Real Oviedo vs Real Madrid: Hora y canal para ver la Jornada 2 de LaLiga
A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Real Oviedo, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Oviedo vs Real Madrid, el domingo 24 de agosto.
- Partido: Real Oviedo vs Real Madrid
- Fase: Jornada 2 de LaLiga
- Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Carlos Tartiere
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Real Oviedo a la Jornada 2 de LaLiga?
Real Madrid ganó 1-0 al Osasuna en la Jornada 1 de LaLiga, en el inicio de la temporada en el futbol español.
De esa manera inició el proyecto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, equipo obligado a pelear hasta el último momento por el campeonato de LaLiga.
El Real Oviedo que dirige Veljko Paunovic, debutó en la Jornada 1 de LaLiga, después de lograr el ascenso a la máxima categoría del futbol español.
Una derrota con marcador de 0-2 fue la bienvenida para Real Oviedo en la Jornada 1 de LaLiga, gracias a los goles conseguidos por su anfitrión, el Villarreal.