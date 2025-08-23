Real Oviedo vs Real Madrid se enfrentan en la Jornada 2 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los Merengues,

Real Madrid visita la cancha del Real Oviedo, recién ascendido a la Primera División, en la Jornada 2 de LaLiga.

Real Oviedo vs Real Madrid: Pronóstico en la Jornada 2 de LaLiga

El pronóstico en la Jornada 2 de LaLiga, es que el Real Madrid sumará su segunda victoria con marcador de 2-0 sobre Real Oviedo.

Real Oviedo vs Real Madrid: Posibles alineaciones en la Jornada 2 de LaLiga

Real Oviedo va por los tres puntos en la Jornada 2 de LaLiga, con esta posible alineación ante Real Madrid.

Escadell Nacho Vidal Oier Luengo Dani Calvo Alhassane Kwasi Sibo Reina Luka Ilic Hassan Ylyas Chaira Salomón Rondón

Real Madrid pondrá esta posible alineación en la cancha de Real Oviedo, en la Jornada 2 de LaLiga.

Courtois Alexander Arnold Militao Huijsen Álvaro Carreras Tchouaméni Valverde Arda Güler Brahím Díaz Vinicius Júnior Kylian Mbappé

Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha para ver el partido de la Jornada 2 de LaLiga

El Real Madrid visita al Real Oviedo en la Jornada 2 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 24 de agosto de 2025.

Real Oviedo vs Real Madrid: Hora y canal para ver la Jornada 2 de LaLiga

A las 13:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Real Madrid vs Real Oviedo, en la continuación de la Jornada 2 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Oviedo vs Real Madrid, el domingo 24 de agosto.

Partido: Real Oviedo vs Real Madrid

Fase: Jornada 2 de LaLiga

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Tartiere

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Real Oviedo a la Jornada 2 de LaLiga?

Real Madrid ganó 1-0 al Osasuna en la Jornada 1 de LaLiga, en el inicio de la temporada en el futbol español.

De esa manera inició el proyecto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, equipo obligado a pelear hasta el último momento por el campeonato de LaLiga.

El Real Oviedo que dirige Veljko Paunovic, debutó en la Jornada 1 de LaLiga, después de lograr el ascenso a la máxima categoría del futbol español.

Una derrota con marcador de 0-2 fue la bienvenida para Real Oviedo en la Jornada 1 de LaLiga, gracias a los goles conseguidos por su anfitrión, el Villarreal.