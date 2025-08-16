El conjunto del FC Barcelona debutó este sábado en LaLiga ante el RDC Mallorca, partido correspondiente a la temporada 2025-2026 que resultó con victoria para los blaugranas.

El FC Barcelona llegó a este partido con la convicción de iniciar con el pie derecho la nueva temporada en la Liga de España y comenzar la defensa de su título, el cuál consiguieron la campaña pasada.

La última vez que se enfrentaron al RDC Mallorca en el Estadio Olímpico de Montjuic el juego terminó 1-0 con anotación de Dani Olmo, por lo que para la nueva temporada los dirigidos por Hansi Flick buscaron repetir la victoria.

¿Cómo quedó el RDC Mallorca vs FC Barcelona? Así fue el inicio de los culés en la Liga de España

El RDC Mallorca empezó mal el partido contra el FC Barcelona debido a que el conjunto local perdió a dos de sus jugadores por expulsiones: Manuel Morales al minuto 33 y Vedat Muriqui al 39.

El FC Barcelona abrió el marcador a los siete minutos de juego con un remate de cabeza de Rapinha a pase de Lamine Yamal, lo que demostró que el conjunto culé iba por todo en este partido.

El segundo gol inició luego de un disparo potente de Lamine Yamal que Antonio Raíllo detuvo con la cabeza. El jugador del RDC Mallorca cayó al césped, el árbitro dejó seguir la jugada y terminó con la anotación de Ferran Torres para poner el 2-0 en el marcador.

Las cosas empeoraron para el cuadro local y casi al final del juego, específicamente al minuto 90+4, Lamine Yamal puso el 3-0 para los visitantes, quienes terminaron por llevarse los 3 puntos en el primer juego de LaLiga para los blaugranas.

¿Cuándo es el siguiente partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona ya tiene sus primeros tres puntos de LaLiga y buscará seguir ese mismo camino para su siguiente compromiso en España.

El equipo culé enfrentará al Levante, nuevamente en calidad de visitante, el próximo sábado 23 de agosto en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.