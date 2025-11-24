Mazatlán FC reapareció en medio de los rumores que indican su venta al Atlante y con una polémica publicación bajó fuerza a las noticias que lo colocaban fuera de la Liga MX para ceder su lugar al histórico equipo.

En las últimas horas, ha trascendido en distintos medios de comunicación que Atlante comprará la franquicia de Mazatlán FC y regresará al máximo circuito a partir del segundo semestre del 2026.

La noticia no ha sido confirmada por ninguna de las partes y en medio de los rumores, Mazatlán FC salió a dar la cara, pero no para aceptar la situación sino para bromear sobre el tema.

¿Qué dijo Mazatlán FC sobre su posible venta al Atlante?

A través de su cuenta de X, Mazatlán FC bromeó sobre su posible venta al Atlante. El equipo de los Cañoneros aseguró que andaban “desconectados” y en plenas vacaciones cuando se dieron cuenta del estallido en redes sociales.

“Ya no se puede ir uno de vacaciones. Te vas tantito, te desconectas y las redes estallan”, se lee en la polémica publicación de Mazatlán FC en su cuenta de X.

Las respuestas a la publicación de Mazatlán FC fueron variadas, pero en general llegaron decenas de burlas. “Te vas a ir de vacaciones para siempre”, se lee en uno de los comentarios.

Mazatlán FC no desaparecerá; jugaría en la Liga Expansión MX

Aunque no es más que un rumor, ha trascendido que Mazatlán FC dejará su lugar en la Liga MX, pues será vendido al Atlante, que, por fin, reaparecerá en el máximo circuito, tras años intentándolo por la vía de lo deportivo.

En medio de los rumores, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, confirmó que Atlante regresaría a la Ciudad de México para jugar en la Liga MX.

“Me da muchísimo gusto que el Atlante regrese a primera división”, dijo González Saravia.

Se dice que Mazatlán FC no desaparecerá sino que permanecerá en el futbol mexicano y tomará el lugar que dejará vacante Atlante en la Liga Expansión MX.

En cuanto al Atlante, se dice que ya hasta tiene pensado al DT que ocupará el banquillo y sería nada más y nada menos que el Piojo Herrera.