Arrancó la liguilla del Apertura 2025 en la Liga de Expansión y el Atlante se convirtió en el primer eliminado tras perder ante Tepatitlán FC, el equipo que clasificó como octavo lugar de la tabla general.

Tepatitlán sacó el triunfo por la mínima diferencia en el partido de ida de cuartos de final un resultado que no era difícil de remontar pero en la vuelta los alteños volvieron a sorprender a los Potros al minuto 20.

Los Potros recortaron distancias gracias al gol de Hardy Meza, pero entre los errores de los mismos azulgranas y las buenas intervenciones del arquero del Tepatitlán no llegó el gol del empate que les daba el pase a la siguiente ronda.

¿Así quieren ascender? Atlante quedó eliminado por el octavo lugar; aún así podrá subir a Primera

Atlante se quedó en cuartos de final del Apertura 2025, un fracaso para un club que busca un lugar en la primera división del futbol mexicano pero a pesar de la derrota eso parece no ser un impedimento para jugar en Liga MX.

Y es que desde hace días se ha rumorado que Atlante comprará una franquicia de la primera división para así regresar a jugar en la Liga MX, plan que al parecer todavía sigue en marcha según el Fantasma Suárez.

“VERGONZOSO lo de Atlante empató en casa y fue eliminado (2-1 global) con justicia por Tepatitlán FC en la liguilla. Agrediendo al final a jugadores, rivales. NO le debe importar mucho a, su dueño van a, “ascender” comprando SU lugar y traicionando a los suyos” escribió en sus redes sociales.

Atlante toma drástica medida tras quedar eliminado por el octavo lugar

Atlante, el equipo más ganador de la Liga de Expansión quedó eliminado de la liguilla a manos del Tepatitlán, el octavo lugar de la tabla general y un equipo que también sabe lo que es ser campeón en este circuito.

La situación en la cancha no pasó desapercibida por la directiva azulgrana que inmediatamente después lanzaron un comunicado anunciando el cese de Miguel de Jesús Fuentes de su cargo como DT del equipo.

“Agradecemos a Miguel por el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Potros de Hierro y le deseamos éxitos en sus proyectos futuros”.