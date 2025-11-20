Huele a penal en el América y no es el cancha. Reportan que el papá de un jugador azulcrema fue detenido debido a que habría robado un camión con ropa de Nike.

De acuerdo a información periodística difundida en las redes sociales, el papá de un jugador del América se habría robado un camión de ropa Nike, y eso provocó que fuera detenido.

Papá de un jugador del América habría robado camión de ropa Nike y por eso fue detenido

El periodista Carlos Jiménez publicó en la red social “X”, que el papá de un jugador del América fue detenido, debido a que habría robado un camión con ropa de la marca Nike, la compañía que viste al club azulcrema.

De acuerdo a lo difundido por Carlos Jiménez, el papá del jugador de las fuerzas básicas del América, fue detenido porque junto a su “banda” habría robado, presumiblemente, un camión de ropa Nike.

Bernabé Arriaga, papá del jugador del América habría sido detenido en el Estado de México, y tendría que enfrentar un proceso legal para determinar su futuro, en caso de que sea encontrado culpable.

CAE PAPÁ de MEDIOCAMPISTA del @ClubAmerica POR ROBAR CAMIÓN con ROPA @Nike

Bernabé Arriaga, papá del jugador Diego Arriaga fue detenido por agentes de @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex

Con su banda se robó la unidad en @edomex

Así los detuvieron…



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/MV3jYmfSLM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 20, 2025

¿Quién es el jugador del América cuyo papá fue detenido porque habría robado un camión de ropa Nike?

Diego Arriaga es el jugador del América, cuyó papá fue detenido, según el periodista Carlos Jiménez, porque se habría robado un camión de la ropa Nike.

El hijo de la persona que supuestamente se robó un camión de ropa Nike, juega en la Sub-21 del América, club que hasta el momento no se ha pronunciado acerca del hecho en el que estaría involucrado el papá de su jugador.

Los números del jugador del América cuyo papá fue detenido porque habría robado un camión de ropa Nike

En la actual temporada de la categoría Sub-21, Diego Arriaga ha participado en 13 de partidos posibles con el América.

Diego Arriaga se desempeña como mediocampista del América Sub-21, con el que ha anotado 1 gol en esta campaña y ha sido amonestado en un par de ocasiones, datos recopilados por la plataforma Transfermarket.

El jugador juvenil del América tiene 21 años, nació en la Ciudad de México y porta la playera número 186.