Rayados vs América se encuentran en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX; te damos la hora y canal para ver el partido de las Águilas, el miércoles 26 de noviembre.

América y Rayados inician su camino en la Liguilla, en una de las series más atractivas de los cuartos de final, cuyo partido de ida se jugará en el Estadio BBVA.

Rayados vs América: Hora para ver la ida de cuartos de final de La Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs América chocan en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Rayados vs América es el segundo partido en iniciar en la primera fase de la Liguilla del Apertura 2025.

Rayados vs América: Canal para ver la ida de cuartos de final de La Liga MX

Las plataformas ViX Premium, TUDN y la señal del Canal 5 transmitirán el partido Raydos vs América, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Partido: Rayados vs América

Fase: Partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegó América al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX?

América cerró el calendario regular del Apertura 2025 con una derrota de 0-2 ante Toluca, pero su puntaje le permitió clasificar a los cuartos de final de la Liguilla como cuarto lugar.

De esta forma, América buscará el pase a las semifinales en su cancha el sábado 29 de noviembre, y le basta con empatar el marcador global con Rayados para avanzar a la siguiente ronda.

¿Cómo llegó Rayados a los cuartos de final de la Liga MX?

Rayados clasificó como quinto lugar a los cuartos de final de la Liga MX, luego de perder 2-4 con Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2025.

En ese sentido, Rayados está obligado a ganar en los cuartos de final al América, pues el empate global le daría el pase a las Águilas debido a su mejor posición en la tabla general.